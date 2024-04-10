ABC – «единственный путь к миру и безопасности» — испанский премьер заявил о готовности признать Палестину как государство
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия
—
Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил о готовности его страны признать Государство Палестина, пишет испанская газета ABC. По его словам, такое решение — «это единственный путь к тому, чтобы израильтяне и палестинцы могли жить в мире и безопасности».
AP
Испанский премьер Педро Санчес, выступая в нижней палате парламента — конгрессе депутатов, —:заявил о готовности признать Палестину как государство, пишет ABC.
«Испания готова признать Государство Палестина, — заявил он. — Я сделаю так, потому что это справедливо».
По его словам, в Испании эту инициативу поддерживает «социальное большинство».
«Международное сообщество не сможет помочь Государству Палестина, если оно сначала не признает его существование», — добавил Санчес, подчеркнув, что всё больше стран ЕС поддерживают позицию Мадрида по этому вопросу.
Испанский премьер также заявил, что данное решение — «это единственный путь к тому, чтобы израильтяне и палестинцы могли жить в мире и безопасности».
Смотреть комментарии → Комментариев нет