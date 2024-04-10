Мнение: Почему китайские машины дорогие, рост российского рынка грузовиков и очередной рекорд продаж Лад

1. Согласно стереотипам, всё китайское – дешёвое, однако продаваемые на российском рынке китайские автомобили достаточно дорогие. Причина в российской таможенной политике (ссылка):



Китайские автомобили стоят в России дороже двух миллионов рублей из-за таможенной политики. Причину отсутствия в стране доступных машин из КНР назвала гендиректор IXEN Motors Rus, официального дистрибьютора бренда Forthing в России Елена Гольцова, ее слова приводит портал «Китайские автомобили».

Возвращения на рынок России доступных иномарок ждать не стоит, так как значительную часть стоимости машин составляет акциз, утилизационный сбор и таможенная пошлина.

«Официально ввезти дешевые машины на территорию России с сохранением конкурентной цены практически невозможно. При этом их качество будет низким, превращая гарантийные обязательства в большую проблему для дилеров. Сейчас большая часть компаний придерживается принципа, по которому цена импортируемых автомобилей должна соответствовать качеству», — пояснила Гольцова.

С момента введения первых санкций и ухода западных производителей количество китайских брендов машин в России резко выросло. По данным Российской ассоциации автомобильных дилеров, в 2021 году в стране были представлены 11 китайских торговых марок — Chery, Haval, Geely, Changan, Exeed, Omoda, JAC, FAW, Great Wall, GAC и Dongfeng. На текущий момент число производителей увеличилось до 57.

Напоминаю, что промышленная политика современной России предполагает импортозамещение во всех сколько-нибудь важных секторах, включая и автопром. А значит, государство старается создавать для нашего автопрома комфортные рыночные условия. Без высоких таможенных пошлин отечественные машины, сколь бы качественными они ни были, едва ли смогут конкурировать с китайским автопромом, у которого издержки ниже просто за счёт массовости производства.

Схема не новая. Точно так же делали в своё время Япония и Южная Корея, которые всячески ограждали пошлинами внутренний рынок и стимулировали население покупать машины собственного производства. В итоге японцы и корейцы сумели догнать и перегнать Америку, создать мощный конкурентоспособный автопром мирового уровня.

2. Хороший знак роста нашей экономики. Растут продажи грузовиков – растёт спрос на автоперевозки, а значит, растёт торговля, растёт экономика в целом (ссылка):



Российский рынок грузовиков вырос более чем на 20 % уже в первом квартале 2023 года.

Уже в марте прошлого года в стране в этом сегменте было реализовано 11 292 новых автомобиля, что на 51,3 процента больше, чем годом ранее. В целом на 2023 год в России и вовсе произошёл бум продаж средних и тяжелых грузовиков. Всего было продано более 144 тысяч новых машин, что на 70 процентов больше, чем годом ранее, следует из данных «Автостата».

Доля российских брендов выросла до 34% по итогам 2023 года.

Вместе с тем на рынок пришли новые иностранные марки — в основном китайские. По данным «Автостат Инфо», продажи машин зарубежного производства увеличились с 37,7 тысячи до 95,4 тысячи единиц (плюс 153 процента). По словам экспертов, продажи грузовиков из КНР подогревал рост курса юаня, поскольку запасы по старым ценам уже были законтрактованы.

Отечественные грузовики выигрывали по стоимости, но дилеры жаловались на недостаточный объем их предложения. Поэтому грузовые автомобили стали одной из главных статей импорта из Китая в Россию — их ввезли на 258 процентов больше, чем годом ранее. По типу кузова лидирующие позиции заняли именно седельные тягачи.

3. Дела у российского автопрома продолжают идти на лад, и не только в сегменте грузовиков (ссылка):

АВТОВАЗ в марте реализовал на российском рынке 42 840 легковых и лёгких коммерческих автомобилей «Лада» — на 83,6% больше, чем годом ранее.

Это наилучший результат продаж за последние 11 лет.

По итогам первых трёх месяцев 2024 года российские дилеры «Лада» продали 91 563 машины, что на 42,5% выше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Бестселлером АВТОВАЗа в марте остается «Лада Гранта», на которой остановили свой выбор 20 412 покупателей (+25,6%).

Второе место занимает флагманская «Лада Веста», чья реализация составила 11 703 автомобиля против 254 машин годом ранее. Как отмечается, это рекордный показатель для с момента выхода на рынок.

Продажи семейства внедорожников «Лада Нива Легенд» и «Нива Трэвел» увеличились на 56% до 10 028 единиц.