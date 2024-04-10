В России возродят производство убийцы Apple

Научно-исследовательский институт вычислительных комплексов (НИИВК) имени М. А. Карцева возродит марку персональных компьютеров «Агат», которые в СССР называли «убийцей Apple II».

Представители НИИВК объявили о возрождении компьютеров «Агат» в рамках национальной программы импортозамещения стратегически важной электроники. К 2030 году планируется поставить «новые старые» ПК во все учебные заведения страны.

«Во время занятий ученики и студенты научатся не только писать программное обеспечение на базовых языках, но и изучат основы электротехники, электроники и поверхностного монтажа электронных компонентов», – пояснили в пресс-службе НИИ.

В комплект поставки также войдут дисковод, монитор и сетевая карта высокой пропускной способности.

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