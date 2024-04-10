Мнение: Спор о Марксе на полях сражений

В ФБ слегка поспорили с известным сибирским старцем ЖЖ-мудрецом и знатным путаником Кулеховым – как ни странно, о Марксе. Евгеньич по обыкновению крыть старика Маркса со всей ему присущей таёжной простотой – и я был вынужден вступиться, не столько за Маркса, сколько за гуманитарное знание как таковое… о котором, впрочем, на просторах экс-СССР в принципе не имеют никакого понятия, до сих пор наивно путая до полного смешения знание и идеологию.

“Михайла Кулехов. Первая книжка Маркса “Манифест” начинается с утверждения, что вся история человечества это история борьбы классов. Утверждение абсолютно неадекватное. Точно так же можно сказать, что вся история человечества есть борьба лысых с лохматыми. Умных с дураками. Гордых с подлыми. И так далее, по личному усмотрению – любую градацию выбирай, и вставляй в эту трескучую формулу. На самом деле, конечно, сами по себе классы – это всего лишь одна из градаций человеческого общества, весьма условная и вовсе не абсолютная. Но даже если принять ее за основу (игнорируя все другие градации), все равно не получится “борьбы классов” как главного содержания истории. Куда чаще в истории происходит сотрудничество классов, их сложного и неоднозначного взаимодействия, в результате чего история и развивается как она есть – строятся заводы (немыслимое дело без сотрудничества капиталистов и рабочих), выпускается продукция, идут и завершаются войны, строятся замки, храмы и избушки, пишутся симфонии и рисуются картины. Происходят, конечно, и конфликты между классами (скажем, промышленники против землевладельцев, или финансисты против тех и других), но куда чаще и куда важнее конфликты внутри любого из этих (довольно условных) классовых градаций – и не только между землевладельцами и между капиталистами, но и между рабочими конфликты случаются весьма серьезные, и порой более жестокие, чем между капиталистами и рабочими. Факт же состоит в том, что капиталисты и рабочие крайне жестко зависимы друг от друга – как капиталист ничего не сделает со своим капиталом без рабочих, так и рабочие совершенно никому не нужны без капиталиста и его капитала. Если капиталист не построит завод, не поставит там станки, не купит сырье и не обеспечит снабжение производства и сбыт продукции – рабочие никому не нужны и сдохнут с голоду вместе с этим капиталистом, а то и раньше него. Все это Маркс начисто игнорирует, более того: он даже обо всем этом не подозревает. Его построения крайне, предельно неадекватны ну буквально во всем, чего бы он ни касался. Я тут не буду расписывать весь Капитал и все Экономические рукописи, это не один том его Собрания сочинений – вот только по самым ключевым пунктам пробежавшись, и то мы видим его полную и крайнюю неадекватность”.

Сапожник. Господи боже, Михаил! 🙂 Я, как говорится, знал, что будет плохо – но не знал, что до такой степени. Крестьянин из-под сохи, гордый, что обучился грамоте, прочитал “Манифест Компартии” и разделал его под орех – там нету про коровок и буренок! Кошмар. Я никак не поклонник Маркса, но обсуждать его на таком уровне – это какая-то сессия ВАСХНИЛ, прости господи.

Прежде всего: Маркс – это не идеолог, он не про “Взвейтесь и развейтесь” и прочие лозунги – во всяком случае, его ценность вовсе не в этом. Маркс ценен как ученый – человек, предлагающий Объяснительные Принципы развития человеческого общества. Хорошо или плохо эксплуатировать “человека человеком” – такие вопросы настоящего ученого вообще не должны волновать – как не волнует геометра, хорошо ли, что сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы. Важно лишь, так ли это, и если да, то что из этого следует дальше.

Всё то, что вы ставите Марксу “в вину” – это вообще чушь. Вы спорите не с ним, а, видимо, с приехавшим в ваш иркутский поселок лектором общества Знание в вашем босоногом детстве – с которым вы с тех пор и спорите мысленно всю жизнь, “оттачивая аргументы”. Так и не поняв до сих пор, что лектор вам просто зачитывал какую-то методичку от обкома партии, написанную “за зачет” смышленым аспирантом Иркутского пединститута, прочитавшего те же первые пять страниц “капитала”, что и вы 10 лет спустя – то есть круг таким образом замкнулся.

Весь ваш деревенский благостный бред про “сотрудничество классов” слушать невозможно – настолько это далеко от попытки познать, а не наплести “красиво”. В России никогда не умели отличать науку от идеологии – на этом и погорели, не создав за 300 лет ничего путного.

Строить научные гипотезы можно на чем угодно, хоть бы и на борьбе лысых с волосатыми – почему нет? Вопрос лишь в том, насколько плодотворна станет последующая цепочка – сумеет ли возникающая из этого теория

а) непротиворечиво и глубоко описать процессы, происходящие в обществе сейчас

б) предсказать трансформации, которые произойдут в обществе в будущем

Маркс взялся плясать от “борьбы классов”; попытка не хуже любой другой, но вот выводы, к которым он пришел – опередили его время на 150 лет, и то, как сбываются буквально его прогнозы, мы видим только сейчас, причем – в масштабах всей планеты.

Заодно, кстати, практически мимоходом, он еще не зная никакого Ленина, сумел также предсказать, что у Ленина (который тогда едва родился) ничего не выйдет с его “победой коммунизма в одной отдельно взятой стране” – и это тоже прекрасно на наших глазах сбылось. Но это мелочь, в качестве бонуса. Планетарный масштаб его предсказания много круче.

Плохо лишь, что победу коммунизма во всемирном масштабе он предсказал – и мы в этом во всём сейчас живем – а вот как выбираться из этого дерьма, уже нет. И есть ли вообще хоть малейший шанс. Особенно нам не хочется по второму разу вляпываться, причем уже навсегда, без права переписки. Вообще, по Марксу, наступающий тотальный коммунизм – это такая своего рода “тепловая смерть” человечества, предшествующая будущей “тепловой смерти Вселенной”. Откуда выхода нет.

Тут нам придется самим, по целине, так сказать. Побег на рывок.