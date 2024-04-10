В США хотят запретить использование программного обеспечения “Лаборатории Касперского”

По информации от CNN, администрация президента США, Джо Байдена, рассматривает возможность запретить американским компаниям и гражданам использовать продукты от “Лаборатории Касперского” из соображений национальной безопасности.

Это предложение находится в разработке и может быть реализовано уже в текущем месяце. Согласно журналистам, предполагается, что “Лаборатория Касперского” будет лишена возможности предоставлять определенные продукты и услуги в Соединенных Штатах. Отмечается, что государственным учреждениям США уже запрещено использовать продукцию данной компании. Однако, предполагаемые действия администрации Байдена по распространению аналогичного запрета на частные компании будут иметь значительное влияние.

“Лаборатория Касперского” – международная компания, занимающаяся разработкой систем защиты от компьютерных угроз. Она имеет присутствие в более чем 200 странах, с центральным офисом в Москве.

В РФ компания является ведущим производителем программных решений для защиты конечных устройств, доля на рынке страны составила 94% в 2023 году.

В марте 2022 года Федеральная комиссия по связи США внесла “Лабораторию Касперского” в список организаций, угрожающих национальной безопасности.