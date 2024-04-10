 

Волочкова раскрыла личность любовника, с которым отправляется на Мальдивы

10.04.2024, 11:36, Разное
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Мужчина, по словам балерины, не просто избранник, а человек, который зажег в ее сердце “погасшую свечу” любви, заложенную пятнадцать лет назад и даже раньше. Имя его — дон Мигель, и он прибыл из Чили.

Волочкова с удивлением отметила, что он даже подарил ей свадебное платье и шоколадного коня, хотя она последнего не приняла. Не изменяющая своим традициям, Анастасия всегда выбирает весной путешествие на Мальдивы, чтобы окунуться в атмосферу счастья и роскоши.

Чаще всего это происходит в компании привлекательных и состоятельных мужчин. В этом году балерина собирается отправиться в отпуск с 1 по 9 мая вместе со своим новым-старым возлюбленным. Подобная необычная история любви и роскоши обещает стать еще одним загадочным и увлекательным эпизодом в жизни эксцентричной балерины. Поклонники с нетерпением ждут новых откровений и фотографий из этого нетривиального путешествия.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что Волочкова компенсировала ущерб, нанесенный театру Надежды Кадышевой. В марте в театре “Золотое кольцо” состоялся концерт балерины, где она представила программу под названием “Одержимость” и пригласила зрителей на мероприятие бесплатно.

Однако количество желающих превзошло все ожидания. В результате этого в театре возникла давка, в ходе которой поклонники балерины повредили дверь.


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