Прусского чиновника посадили за взятку в «Москвичах»

Успешно завершилась совместная антикоррупционная операция силовиков Пруссии и Российской империи. Барон Вильгельм Варданян пытался в обход норм Магдебургского права произвести отчуждение прибрежной территории в Данциге, где намеревался построить постоялый двор, злачный дом и трактир.

Ввиду предыдущих прегрешений приговором Высшего антикоррупционного суда Пруссии барону Варданяну запрещено пользоваться наличными и электронными деньгами. Поэтому дворянин пытался решить земельный вопрос при помощи предметов роскоши, а именно трёх российских автомобилей люкс-класса «Москвич», коими он пытался облагодействовать земельного инспектора Данцига Отто Шмульке, его супружницу и совершеннолетнего отрока.

«Зная, что падкие на деньги и склонные к коррупции прусские чиновники обожают лучшие образцы российского автопрома, барон Варданян провернул жёсткую аферу с привлечением третьих и четвёртых лиц на территории России и Пруссии», – сообщила глава пресс-службы министерства государственных репрессий, боярыня Ирина Зверь.

По словам высокопоставленной боярыни, неустановленным образом и неустановленными лицами автомобили были похищены с завода и под видом строительных материалов в порту Колывань* погружены в контейнер, а затем доставлены в прусское местечко Данциг.

«Недобросовестные действия иностранного дворянина в виде неуплаты транспортного налога и вывозной пошлины нанесли урон российской казне на сумму 1 миллион 567 тысяч рублей серебром», – заключила боярыня.

При попытке передачи «Москвичей» жандармы произвели арест барона Варданяна и заключили его в крепость. Транспортные средства были изъяты для дальнейшего пользования силовиками двух государств.

* Таллин

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