Диетолог Чехонина: на ужин для похудения следует заменить кефир на суп

Российский диетолог рекомендует пересмотреть свои пищевые привычки и начать ужинать супом, чтобы избавиться от лишних килограммов. Это мнение высказала Юлия Чехонина, научный сотрудник клиники ФГБУН «ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи», подчеркивая, что такой подход способствует чувству сытости благодаря большому объему супа, при этом не перегружая организм лишними калориями.

Употребление супа на ужин, по мнению специалистов, особенно полезно за 2-3 часа до сна. Это поможет избежать голодных мук ночью и сделает пищеварение менее нагруженным, что способствует более здоровому сну. Однако важно учитывать выбор ингредиентов для супа. Чтобы избежать набора лишнего веса, следует предпочитать бульоны на основе птицы, добавлять больше овощей и сократить использование соли.

В свою очередь, врач-нутрициолог Игорь Строков предостерегает от употребления определенных продуктов на ужин, таких как красное мясо, молочные продукты с высоким содержанием жира, белый хлеб, картофель, рис, макароны, сладости и фастфуд. Их потребление может привести к тяжести в желудке, набору веса и нарушению пищеварения.

Таким образом, суп на ужин – это не только полезная привычка, но и важное средство поддержания здорового образа жизни, при условии правильного выбора ингредиентов и исключения вредных продуктов из рациона.