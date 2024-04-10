 

Диетолог Чехонина: на ужин для похудения следует заменить кефир на суп

10.04.2024, 11:10, Разное
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Российский диетолог рекомендует пересмотреть свои пищевые привычки и начать ужинать супом, чтобы избавиться от лишних килограммов. Это мнение высказала Юлия Чехонина, научный сотрудник клиники ФГБУН «ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи», подчеркивая, что такой подход способствует чувству сытости благодаря большому объему супа, при этом не перегружая организм лишними калориями.

Употребление супа на ужин, по мнению специалистов, особенно полезно за 2-3 часа до сна. Это поможет избежать голодных мук ночью и сделает пищеварение менее нагруженным, что способствует более здоровому сну. Однако важно учитывать выбор ингредиентов для супа. Чтобы избежать набора лишнего веса, следует предпочитать бульоны на основе птицы, добавлять больше овощей и сократить использование соли.

В свою очередь, врач-нутрициолог Игорь Строков предостерегает от употребления определенных продуктов на ужин, таких как красное мясо, молочные продукты с высоким содержанием жира, белый хлеб, картофель, рис, макароны, сладости и фастфуд. Их потребление может привести к тяжести в желудке, набору веса и нарушению пищеварения.

Таким образом, суп на ужин – это не только полезная привычка, но и важное средство поддержания здорового образа жизни, при условии правильного выбора ингредиентов и исключения вредных продуктов из рациона.


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