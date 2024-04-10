Врач Успенский предупредил о вреде обезболивающих для желудка, кишечника и печени

Неправильное употребление обезболивающих лекарств может серьезно навредить организму, особенно пожилым людям, предупреждает врач-гастроэнтеролог Юрий Успенский.

Частое и неконтролируемое употребление обезболивающих без консультации с врачом — практика, которая может иметь драматические последствия, отмечает доктор Успенский. Эти препараты обладают побочными эффектами, которые могут негативно сказаться на состоянии органов пищеварительного тракта.

Особенно высок риск для пожилых людей, которые являются основными потребителями различных обезболивающих. У пожилых людей происходит атрофия слизистой оболочки желудка с возрастом, делая её более уязвимой. По словам доктора Успенского, прием обезболивающих подобен удару молотка по хрустальной поверхности.

Это может привести к различным осложнениям, включая эрозии и язвы на слизистой пищеварительных органов, а также негативные последствия для кишечника и печени. Длительное употребление обезболивающих может вызвать медикаментозные поражения этих органов.

Врач советует пациентам, проходящим лечение у разных специалистов, обязательно согласовывать прием обезболивающих. Также важно соблюдать защитную терапию для слизистой, принимая средства, которые могут предотвратить их агрессивное воздействие, даже при употреблении так называемого “защищенного” аспирина.

При длительном употреблении обезболивающих врач рекомендует проверяться на наличие желудочной бактерии Helicobacter pylori.

Важно помнить, что неправильное употребление обезболивающих может иметь серьезные последствия для организма, поэтому следует соблюдать рекомендации врача и вести контроль над их употреблением.