Радио «Говорит Москва»: До 60 процентов жителей «новых территорий» готовы работать на ВСУ (украинскую сторону)

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» российский политтехнолог Сергей Маркелов сказал, что жители ЛДНР подвержены вербовке со стороны Киева:

– Людей, готовых работать на украинскую сторону, но находящихся на наших территориях, конечно, гораздо больше. Среди руководителей предприятий новых территорий — 20-25%, которые потенциально либо работают, либо готовы работать. Соответствующие службы смотрят и всё это дело чистят. Среди простого населения новых территорий до половины, 60% людей, которые готовы, не понимая, что они — Россия, уже не Украина.

Они — потенциал для работы на вооружённые силы Украины. В силу нескольких обстоятельств я это утверждаю. Очень много среди обычного населения имеет прямых родственников, находящихся на территории Украины. Через них может оказываться давление. Особенность украинского характера, как говорят, они такие все по своей психологической структуре — контрразведчики. Контрразведчик — тот, кто ищет врагов среди своих, а разведчик — это тот, кто ищет своих среди врагов. Даже по этому фактору соблазны есть.