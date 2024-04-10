 

Кефир помогает лучше справляться с нервным перенапряжением

10.04.2024, 10:05, Разное
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Для улучшения состояния нервной системы и повышения стрессоустойчивости рекомендуется обратить внимание на состав своего рациона. Врач Наталия Тананакина поделилась советами о том, какие продукты помогают укрепить психику и поддержать здоровье кишечника.

Она отметила, что включение в питание продуктов, содержащих живые микроорганизмы, благоприятно влияет на состояние нервной системы. Такие продукты способствуют здоровому развитию микрофлоры кишечника, что в свою очередь оказывает прямое влияние на выработку серотонина – “гормона радости”.

Для улучшения настроения и работы мозга рекомендуется употреблять продукты с пробиотиками, такие как йогурт без добавок, кефир и квашеная капуста. Эти продукты помогают оптимизировать работу кишечника и улучшить настроение.

Другие полезные продукты для психического здоровья включают бананы, богатые аминокислотой триптофаном и витамином B6, а также миндаль и бразильский орех, которые являются источниками цинка и селена, способствующими снижению тревожности и улучшению работы головного мозга.

Эти рекомендации направлены не только на укрепление физического здоровья, но и на поддержание психического благополучия.


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