IT-эксперт Лопатин: о потере смартфона необходимо сразу сообщить оператору

Потеря смартфона – не только неприятность, но и потенциальная угроза безопасности личной информации. По мнению старшего эксперта по расследованию фрод-инцидентов в “Мегафоне” Бориса Лопатина, первым шагом должно быть сообщение об утере оператору сотовой связи.

Этот шаг поможет заблокировать SIM-карту, что сделает сложнее доступ к личным банковским аккаунтам, если устройство окажется в чужих руках. Даже если смартфон защищен кодом, незащищенная SIM-карта может быть использована злоумышленниками для доступа к онлайн-банкам и платежным системам.

Чтобы уберечь себя от потенциальных угроз, Лопатин советует всем пользователям установить PIN-код на SIM-карту. Эта опция доступна в настройках смартфона в разделе “сотовая связь” или “безопасность и конфиденциальность”, в зависимости от операционной системы.

В случае кражи или потери смартфона Лопатин рекомендует сначала обратиться к мобильному оператору и запросить блокировку SIM-карты или временную блокировку номера. Далее можно получить новую SIM-карту, обратившись в салон связи.

Также эксперт советует запросить у оператора детализацию активности по номеру телефона, чтобы узнать, что происходило, пока устройство находилось в руках злоумышленников. Подробная информация о звонках и сообщениях может помочь восстановить утерянные контакты и проверить историю банковских операций за этот период.

Учитывая, что мошенники все чаще используют различные способы для кражи денег у граждан, в том числе и через популярные сервисы, важно соблюдать меры предосторожности и действовать оперативно в случае утери смартфона.