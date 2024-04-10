 

Пентагон: «Штаты, проголосовавшие за Трампа, не будут пользоваться защитой в соответствии с 5 статьёй устава НАТО»

10.04.2024, 9:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Североатлантический альянс не будет защищать те штаты США, которые проголосуют на грядущих президентских выборах за кандидатуру Дональда Трампа, заявил глава Пентагона генерал Ллойд Остин.

В случае нанесения удара по их территории Пентагон не будет обращаться к членам НАТО и требовать вступить в войну против агрессора, как того требует 5-я статья устава военного блока.

Остин объяснил такую позицию тем, что поддержка выборщиками кандидатуры одиозного кандидата будет означать гибридную агрессию против Соединённых Штатов и всего цивилизованного мира. В таком случае ответной мерой в отношении этих регионов станет дезавуирование обязательств по коллективной обороне. Генерал, однако, подчеркнул, что США не намерены первыми использовать против них военную агрессию, включая ядерное оружие и авианосные группировки, поскольку такие меры могли бы негативно сказаться на рейтингах действующей администрации.

– Мы создавали НАТО для борьбы с коммунистической угрозой и именно поэтому альянс существует по сей день, – пояснил Остин. – Целью альянса никогда не была защита мятежных провинций, которые поддерживают врага Америки, завербованного ГРУ. Я предупреждаю выборщиков, губернаторов и вообще всех жителей штатов, которым может прийти в голову глупость поддержать Дональда Трампа: если вы за него проголосуете, то пусть он сам обороняет вашу территорию в случае нападения.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.04 / Как живет звезда “Бедной Насти” Елена Корикова после завершения карьеры

10.04 / Кто такой Скотт Риттер, любимчик кремлевской пропаганды? – Педофил и мастурбатор

10.04 / Появились данные о помолвке Леди Гаги с ее возлюбленным

10.04 / Звезды шоу-бизнеса, которые снимались в кино во время беременности

10.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Царь-Мангал в бою

10.04 / Мнение «аналитика»: О свежем плане Зеленского… Забористый?

10.04 / Мнение: Ужесточение контроля над миграцией, антимигрантские псиопы и нехватка рабочих рук

10.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Уничтожение 32 гаубиц Д-20

10.04 / Мнение «аналитика»: О наглядном и быстром возмездии… Белгород будет отмщён?

09.04 / Мнение: Когда же снова ПРУ?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика