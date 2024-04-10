Пентагон: «Штаты, проголосовавшие за Трампа, не будут пользоваться защитой в соответствии с 5 статьёй устава НАТО»

Североатлантический альянс не будет защищать те штаты США, которые проголосуют на грядущих президентских выборах за кандидатуру Дональда Трампа, заявил глава Пентагона генерал Ллойд Остин.

В случае нанесения удара по их территории Пентагон не будет обращаться к членам НАТО и требовать вступить в войну против агрессора, как того требует 5-я статья устава военного блока.

Остин объяснил такую позицию тем, что поддержка выборщиками кандидатуры одиозного кандидата будет означать гибридную агрессию против Соединённых Штатов и всего цивилизованного мира. В таком случае ответной мерой в отношении этих регионов станет дезавуирование обязательств по коллективной обороне. Генерал, однако, подчеркнул, что США не намерены первыми использовать против них военную агрессию, включая ядерное оружие и авианосные группировки, поскольку такие меры могли бы негативно сказаться на рейтингах действующей администрации.

– Мы создавали НАТО для борьбы с коммунистической угрозой и именно поэтому альянс существует по сей день, – пояснил Остин. – Целью альянса никогда не была защита мятежных провинций, которые поддерживают врага Америки, завербованного ГРУ. Я предупреждаю выборщиков, губернаторов и вообще всех жителей штатов, которым может прийти в голову глупость поддержать Дональда Трампа: если вы за него проголосуете, то пусть он сам обороняет вашу территорию в случае нападения.

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