Рупор кремлевской пропаганды: Царь-Мангал в бою

В ходе вчерашних массированных атак бронетехники, ВС РФ ворвались в юго-западную часть Красногоровки.

Именно там состоялся дебют нашумевшего танка ВС РФ с Царь-Мангалом.

Машина вполне себе бодро под огнем артиллерии противника (применялись в том числе и кассетные боеприпасы) и налетами дронов, успешно лидировала атаку группы бронетехники (в ходе боя была потеряна 1 машина), после чего смогла отойти. Сами бои закончились в пользу ВС РФ. Последующие контратаки противника в Красногоровки с целью выбить прорвавшихся в город штурмовиков закончились для противника неудачно. В целом, выглядит танк конечно неказисто в в стиле постапока, но в данном случае новинка сработала.

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