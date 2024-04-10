Экс-командующий войсками США – союзники по НАТО теряют доверие к Вашингтону

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Союзники по НАТО теряют доверие к США, а значит Соединённые Штаты теряют влияние на них, заявил в эфире телеканала NBC News бывший командующий силами США в Европе отставной генерал Бен Ходжес. При этом Ходжес отмечает, что Вашингтон вряд ли этого хочет, учитывая, что союзники в Европе для США самые надёжные, как и Канада, и Австралия.

Мы видели, что НАТО предпринимает шаги, чтобы Украина продолжала получать военную помощь, даже если бывший президент Дональд Трамп вернётся в Белый дом. Что это говорит о наших союзниках и их мнении о нашей приверженности им, учитывая тот факт, что НАТО заявляет, что мы предпримем этот шаг, если американская политика изменится?

БЕН ХОДЖЕС, бывший командующий силами США в Европе: Это стыдно. Это говорит о том, что наши союзники теряют доверие к Соединённым Штатам. И если они теряют доверие к нам, мы теряем влияние на них. Да, конечно, наши европейские союзники должны делать больше. Все они могут сделать намного больше, но есть несколько стран, которые выделяют значительно больший процент от ВВП, чем мы.



Поэтому я думаю, мы не хотим терять влияние, которое у нас есть в Европе, потому что все наши самые надёжные союзники находятся именно в Европе, несчитая Канаду и Австралию. Эта война на Украине касается не только Украины.

Дата выхода в эфир 9 апреля 2024 года.