 

Появились данные о помолвке Леди Гаги с ее возлюбленным

10.04.2024, 6:45, Новости дня
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Знаменитость появилась в публичности в черном наряде, состоящем из рубашки, длинного пальто, леггинсов, туфель на каблуках и солнцезащитных очков. На ее безымянном пальце было замечено кольцо с бриллиантом, передает издание Page Six.

С 2019 года певица в отношениях с предпринимателем Майклом Полански. Предыдущая помолвка Леди Гаги с ее менеджером Кристианом Карино была отменена после двухлетних отношений.

Стоит отметить, что актриса и фотомодель Меган Фокс разорвала помолвку с музыкантом Machine Gun Kelly (настоящее имя Колсон Бейкер — прим. ред.). Фокс описывает его как свою “душу-близнеца”, с которым всегда будет связь, несмотря ни на что.

Весной прошлого года президент США Джо Байден назначил Леди Гагу сопредседателем комитета по культуре и искусству Белого дома. В сообщении отмечаются достижения артистки, которая 13 раз становилась обладательницей музыкальной премии “Грэмми”.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что Леди Гаге исполнилось 38 лет. Певица продолжает удивлять публику своим безупречным образом даже без макияжа.

Леди Гагу можно с уверенностью назвать иконой музыки и стиля. Певица не скрывает свои методы ухода за кожей, которые помогают ей сохранять естественную красоту.


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