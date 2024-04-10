Bloomberg – Европа залезет в карманы граждан, чтобы оплатить оборону

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Страны Евросоюза начинают осознавать, что для обеспечения безопасности в XXI веке им вместе с США придётся тратить огромные суммы на оборону. Bloomberg приводит цифры: более 10 триллионов долларов за десять лет, не считая сегодняшних трат. И взять эти средства можно, лишь урезав социальные расходы.



AP

Не успели в ЕС поздравить себя с тем, что согласились тратить на оборону два процента ВВП, как эксперты заявили, что в новых условиях придётся увеличивать расходы до уровня холодной войны, а это уже четыре процента ВВП, пишет Bloomberg. Если США и страны «Большой семерки» хотят достигнуть такого уровня, им придется в предстоящее десятилетие дополнительно выделить свыше 10 триллионов долларов.

Жестокая реальность, с которой сталкиваются США и их союзники, состоит в следующем. Владимир Путин наступает на Украине, а это значит, что им нужно существенно укреплять оборону в Восточной Европе, одновременно создавая противовес Китаю, который в настоящее время наращивает сотрудничество с Москвой.

Си Цзиньпин не скрывает свое стремление вернуть Тайвань под власть Пекина, и готов в случае необходимости применить силу. Он все чаще выдвигает территориальные претензии Китая и в других частях Азиатско-Тихоокеанского региона.

Такая двойная угроза вынуждает западных лидеров задумываться о компромиссах и балансе издержек и выгод, которые неизбежны в условиях соперничества великих держав, уверен Bloomberg.