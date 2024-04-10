 

Fox News – гибель американской нации — естественный исход политики Байдена и демократов

10.04.2024, 3:18, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Глядя на действия администрации Байдена, складывается впечатление, что президент не только не любит свою страну, но и делает всё возможное для её уничтожения, сказала ведущая Fox News Лора Ингрэм. Открытые границы, назначение «простофиль» на руководящие должности, игнорирование жалоб американцев, а вместе с тем «поклонение трансгендерам» и одержимость инклюзивностью: «каждое из этого — шаг к гибели нашей нации», считает ведущая.

Человек, который действительно любил бы Америку, нашу историю и культуру, не стал бы проводить подобную политику или оставлять нашу границу открытой. Тот, кто действительно хотел бы помочь сделать Америку безопасной, не стал бы назначать в свой кабинет таких простофиль, как Джанет Йеллен, Ллойд Остин или Дженнифер Грэнхолм. И тот, кто действительно заботился бы об американцах, не стал бы игнорировать их жалобы, их реальные жалобы на высокую стоимость продуктов и бензина.

Очевидно, тот, кто уважал бы наш рабочий класс, не стал бы пытаться объявить вне закона машины, работающие на бензине, и обязать людей использовать электромобили. Тот, кто хотел бы видеть здоровую Америку, не стал бы рассматривать возможность легализации каннабиса с высоким содержанием ТГК. И тот, кто действительно беспокоился бы о защите жизни американцев, не стал бы считать аборт вплоть до самого рождения священным правом.

Так что смерть Америки — это реальный факт при политике демократов. Бесконечные расходы Байдена — это смерть для нашей экономики. Его использование Минюста в качестве оружия — смерть для нашего правопорядка. Его одержимость разнообразием и инклюзивностью означает смерть для объективных стандартов качества в образовании, на работе и даже в армии. Его миграционная политика «пускаем-всех-подряд» — смерть для местных бюджетов, школ и системы здравоохранения, и это только вершина айсберга. И, конечно же, его преклонение перед трансгендерами означает смерть для женских видов спорта.

По сути, демократы сегодня продвигают почти всё, что нам вредит: открытые границы, наркотики, порнографию, аборты. Одно за другим, каждое из этого — шаг к гибели нашей нации. 

Дата выхода в эфир 09 апреля 2024 года.


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