 

«Так хочет господин Нетаньяху» — полковник Макгрегор о возможной войне США с Ираном

10.04.2024, 2:07, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Со своим влиятельным произраильским лобби США «весело шагают навстречу войне с Ираном», заявил экс-полковник армии США Дуглас Макгрегор в интервью Daniel Davis / Deep Dive. По его словам, вероятность вступления США в конфликт на Ближнем Востоке предельно высока, однако это может втянуть в войну Россию, Турцию и Китай — что вряд ли обернётся для США и Израиля успехом.

Позволим ли мы втянуть себя в войну, если Израиль предпримет дальнейшие действия, которые потребуют нашего участия?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: С таким спикером, как Майк Джонсон, я уверен, что мы только и делаем, что весело шагаем навстречу войне с Ираном.

Звучит не особо обнадёживающе…

ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Но именно этого от нас и хотят израильское правительство и господин Нетаньяху. Давайте будем откровенны. Он (Майк Джонсон. — ИноТВ) полностью принадлежит произраильскому лобби. Это факт. И он не «одинокий рейнджер» — есть множество людей, которые по глупости считают, что получат от этого выгоду.

Они вспоминают 1991 или 2003 год, думая, мол, если я буду это поддерживать, то, когда всё закончится, я получу выгоду. Эти конкретные действия я бы поддерживать не стал, просто потому, что существует очень высокая вероятность втягивания в конфликт России, затем Турции, а в конечном итоге и Китая. Почему? Потому что, скорее всего, в результате вы просто очень быстро потеряете доступ к Ормузскому проливу.

Дата выхода в эфир 09 апреля 2024 года.


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