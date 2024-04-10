Подполковник Дэвис – поддержка Израиля оттолкнула от Байдена избирателей и подорвала авторитет США

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Безоговорочной поддержкой Израиля Байден «загнал себя в угол»: сегодня ему приходится выбирать между богатым произраильским лобби, которое финансово поддерживает его кампанию, и избирателями-демократами, многие из которых выступают за Палестину. Более того, как заявил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в интервью Стивену Гарднеру, своей тактикой президент пошатнул авторитет США на мировой арене.

Вы упомянули потерю поддержки Запада. Сейчас это действительно острый вопрос. Я вижу, что внутри демократической партии растёт раскол между теми, кто поддерживает Израиль и теми, кто поддерживает Палестину. Сегодня многие лидеры среди демократов — евреи и сторонники Израиля, в то время как многие избиратели выступают за Палестину. Таким образом, внутри демократической партии происходит политический раскол.

Более того, буквально вчера я брал интервью у известного адвоката-демократа Алана Дершовица, и он заявил мне, что если Байден предаст Израиль, евреи в Америке не станут за него голосовать и даже могут переметнуться на сторону Трампа. Считаете ли вы, что Байден оказался между двух огней в вопросе переизбрания и того, как правильно поступить? И что вы слышите от своих военных источников, сомневаются ли они в полной верности Израилю, как это было в прошлом?

ДЭНИЕЛ ДЭВИС, подполковник армии США в отставке: Итак, тут два вопроса. Во-первых, я считаю, что президент Байден загнал себя в угол. Сейчас он находится в безвыходной политической ситуации. Мне так и хочется сказать: просто поступи правильно! Поступи правильно по отношению к Америке, а там уже будь что будет. Конечно, легко говорить, когда ты не сидишь на его месте и сам не сталкиваешься с этим, но мне всё равно, насколько это трудно, честно говоря. Пусть просто поступает правильно.

Но в этой ситуации он оказался, потому что не предпринял никаких действий по сдерживанию Израиля раньше, до того, как они начали наносить мощные удары по сектору Газа, особенно по городу Газа, и стало ясно, что они буквально уничтожают инфраструктуру, а не просто проводят чёткие операции. Ещё тогда он должен был сказать что-то вроде: «Ладно, это зашло слишком далеко. Это противоречит нашему закону. Мы предоставляем вам помощь и будем продолжать это делать до тех пор, пока вы будете преследовать только виновных людей и пока это будут целенаправленные операции, а не просто обстрел территории с целью уничтожить всё в определённом районе». Вот что он мог сделать. И я думаю, что тогда у него всё было бы в порядке.

Но поскольку он этого не сделал, гнев со стороны его избирателей, поддерживающих Палестину, стал только усиливаться. В то же время еврейская сторона его блока говорила: «У нас много денег, и мы будем продолжать давать их тебе, пока ты ничего не будешь делать. Просто ничего не говори, пусть всё идет своим чередом». Потому что, как вы, вероятно, знаете, общество в самом Израиле подавляющим большинством поддерживает Нетаньяху. Многие там даже поддерживают морение палестинцев голодом — их, в общем-то, это вполне устраивает. Так что в этом плане он сходится во взглядах со своим населением.

Но Байден должен понимать, что если он не угодит тем, кто поддерживает Палестину (а мы видели, чем обернулось протестное голосование), ситуация может стать намного хуже. И он прекрасно понимает финансовую сторону проблемы: если он разозлит сторонников Израиля, у которых много денег, они найдут им другое применение. И то, что они поддержат Трампа, — это не пустая угроза. Они уже обхаживают его, чтобы убедить в том, что он тоже будет в плюсе, если сделает то, что они хотят от него в этом отношении.

Но суть в том, что это ничего не изменит. Вы разрушаете доверие к Америке и её репутацию беспристрастного игрока, который заявляет: «Мы выступаем за права человека, мы выступаем за свободы людей, мы против угнетения целых групп населения (в чём мы, например, обвиняем Россию)»… Если мы хотим иметь моральный авторитет для того, чтобы продолжать играть эту ведущую роль, Байден должен принять какие-то меры.

И плевать я хотел на президентские выборы. Если вы победите за счёт авторитета нашей страны, мы всё равно потом ничего хорошего не добьёмся на международной арене, и это дорого обойдётся каждому американцу. Тогда мы не сможем упрекать Россию, Китай или кого-либо ещё, кто делает что-то неблаговидное, потому что мы потеряем весь моральный авторитет.

Однако меня беспокоит тот факт, что Байден, кажется, больше заинтересован в сохранении власти, чем в том, чтобы поступать правильно. А это очень опасно — иметь лидера, который так считает. Так что, думаю, нам остаётся просто ждать, какое решение он в итоге примет…

ДЭНИЕЛ ДЭВИС: Стивен, вы задали мне два вопроса. Позвольте мне ответить на второй. Вижу ли я готовность людей отказаться от укрепившейся рефлекторной поддержки Израиля? Вижу. Я действительно вижу в этом отношении некоторые изменения. Я бы даже и себя отнёс к этим людям. Многие говорят: «Мы всегда были сторонниками Израиля». И если говорить начистоту, я по-прежнему поддерживаю Израиль. Я по-прежнему поддерживаю еврейский народ. Но я определенно не поддерживаю правительство Нетаньяху и его политику. Я против этого, как и многие другие люди.

Потому что они видят, особенно такие люди, как я, которые участвовали в борьбе с повстанцами, которые сражались, тренировались, готовились и планировали некоторые из этих операций: есть способ, как это делать правильно. Вы воюете против людей, которые по закону являются террористами — никто с этим не спорил, никто не спорит с этим и по сей день. Но когда вы истребляете гражданское население в процессе борьбы с террористами…

Во-первых, успеха вы не добьётесь, потому что в итоге наживёте гораздо больше врагов, чем до уничтожения ХАМАС. А во-вторых, это нарушает то, за что мы привлекаем к ответственности наши собственные войска. Многим американским солдатам трудно признать: «Моё правительство привлекает меня к ответственности за ведение боевых действий в населённом пункте — и всё же мы продолжаем поставлять боеприпасы, оружие и разведывательную поддержку Израилю и говорим им, что они могут делать всё, что хотят». Это просто не укладывается в голове.

Дата выхода в эфир 08 апреля 2024 года.