Das Erste – глава МВД Германии призвала к ускоренной высылке преступников-иностранцев

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Официальная криминальная статистика за 2023 год показала самый высокий уровень преступности в Германии за последние 15 лет, пишет немецкий телеканал Das Erste. Особенно резко число преступлений выросло среди иностранцев. В связи с этим министр внутренних дел Нэнси Фезер сказала о «нулевой терпимости» и призвала быстрее высылать из страны тех, кто не соблюдает правила.



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В прошлом году полиция Германии зарегистрировала больше преступлений, чем когда-либо с 2016 года, — 5,94 миллионов случаев, пишет немецкий телеканал Das Erste. Число насильственных преступлений также увеличилось. Выступая с отчётом за 2023 год, глава МВД Германии Нэнси Фезер подчеркнула, что для неё здесь действует принцип «нулевой терпимости», без всяких «если» и «но». Это означает последовательное пресечение преступлений со стороны полиции, быстрое разбирательство и ощутимые наказания.

В то же время необходимо усилить профилактику и бороться с социальными причинами преступности и насилия. К ним относятся низкий уровень образования, отсутствие перспектив и детская бедность. Поэтому Германии необходима правильная социальная и образовательная политика.

По данным Федерального ведомства уголовной полиции, в 2023 году рост числа преступлений мог быть обусловлен тремя основными факторами: последствия пандемии коронавируса, высокая инфляция и сильная иммиграция в течение короткого периода времени.

На 17,8% возросло число подозреваемых, не являющихся немцами. Криминологи видят причину этого в сохраняющемся высоком общем уровне иммиграции, что привело к увеличению общей численности населения и доли не немцев в нём. К факторам риска также относятся условия жизни в центрах первичного приёма беженцев, экономическая незащищенность и опыт насилия.

В этой связи Фезер также подчеркнула принцип абсолютной нетерпимости. «Помимо последствий, предусмотренных уголовным законодательством, это также означает, что иностранные правонарушители должны покинуть Германию гораздо быстрее, чем это было раньше. Тот, кто не соблюдает правила, должен уехать», — сказала министр внутренних дел.

Кроме того, в стране зафиксирован рост преступности среди молодёжи. Дети и подростки особенно страдали от ограничений, связанных с коронавирусом, из-за отсутствия социальных контактов и стресса в семье. Это часто приводило к психологическому стрессу, который также мог повлиять на их склонность к совершению правонарушений.

Также, по мнению исследователей, к увеличению числа уголовных преступлений могли привести относительно высокая инфляция и её экономические и социальные последствия. По крайней мере, количество случаев и подозреваемых было выше в экономически слабых регионах.