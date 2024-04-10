Мнение: Ужесточение контроля над миграцией, антимигрантские псиопы и нехватка рабочих рук

1. Многие представители российских властей полагают, что контроль над приезжающими в Россию мигрантами следует ужесточить. Например, МВД на днях оперативно завершило работу над соответствующим законопроектом (ссылка):



Законопроект, ужесточающий госконтроль в сфере миграции, уже готов, сообщила Ирина Волк. Согласно нему, в России будут введены обязательная дактилоскопическая регистрация и фотографирование всех иностранных граждан при въезде в РФ, а также возможность регистрации биометрических данных мигранта в представительствах МВД за рубежом.

При въезде в Россию мигранты будут подписывать «cоглашение о лояльности». Временное пребывание сократят до 90 дней в течение года вместо прежних 180. Усиление контроля предполагает и создание единого цифрового профиля иностранного гражданина, в котором содержится информация о нем. Появится единый документ, удостоверяющий личность мигранта, который заменит прежние миграционные документы, подтверждающие право пребывания иностранца в стране.

За пребыванием и проживанием мигрантов будет введен административный надзор. Будет также создан реестр работодателей и иностранных работников, которые смогут привлекать сотрудников и работать на компанию только при включении их в систему и получении права на трудовую деятельность в РФ.

Звучит разумно — особенно биометрия и дактилоскопия. А ещё сильнее мне по душе вчерашняя новость — в Москве задержали банду филологов из Института Пушкина, которые выдавали мигрантам фальшивые сертификаты о владении русским языком (ссылка).

Кстати, обратите внимание на цеховую солидарность. Речь идёт о натуральной банде, которая по своей вредоносности находится где-то на уровне банды наркоторговцев. Однако журналисты из РБК ставят слово «банда» в кавычки. Дескать, ну это же наши, классово близкие, интеллигенты. Какая же это банда — так, шалуны.

2. Наши враги тем временем продолжают неутомимо разжигать. Если у вас есть глаза, вы и сами видите в интернете огромное количество статей и комментариев на тему плохих мигрантов — по большей части с характерными для иностранцев ошибками. Вместе с тем, наблюдения к делу не пришьёшь, а вот чистосердечное признание разжигающих — вполне. Цитирую (ссылка):



Британская The Times с восторгом описывает «психологические операции» (попросту говоря: дезинформацию), проводимые украинскими пропагандистами в России. Газета берет интервью с Андреем Коваленко, новым главой «Центра по противодействию дезинформации», созданного Зеленским. И тот откровенно рассказывает, что одна из главных задач его центра – разжигание межнациональной розни внутри России!

Он признается в том, что его подчиненные под видом представителей различных этнических групп инфильтрируются в российские Телеграмм-каналы и чаты, вбрасывая ложь с целью вызвать взаимное недовольство. После «Крокуса» они разжигают ненависть против таджиков и, наоборот, внутри таджикских групп – против русских. Одна из немаловажных целей – разжигание античеченских настроений в России. <…>

…позиция чопорной консервативной The Times, которая с видимым удовольствием смакует эти заявления, явно поддерживая их. И это – в том же номере, в которым они живо обсуждают новый шотландский закон о преступлениях на почве ненависти, который за подобные действия предусматривает жесточайшие наказания!

Британцы радостно приветствуют в России те явления, которых они сами так боятся у себя в стране.

3. Некоторые аналитики считают, что проблема мигрантов второстепенна, и что решить проблемы с дефицитом рабочей силы в России они в любом случае не помогут (ссылка):

По данным Росстата, в феврале 2024 года уровень безработицы в России составит рекордные 2,8 %. Эксперты заявляют о высокой напряженности на рынке труда, что заставляет ЦБ сохранять жесткую денежно-кредитную политику и выступает одним из главных ограничений для роста экономической активности в ближайшие 10 лет. Трудовая миграция, как пишет «Ъ», не сможет решить эту проблему.

Согласно оценке Минэка, численность занятых в экономике в феврале достигла 73,8 млн человек (73,7 млн — в январе 2024 года). Численность безработных при этом составляла 2,1 млн человек.

Эксперты Telegram-канала «Твердые цифры» отмечают, что свободная рабочая сила в стране отсутствует. Дефицит рабочей силы сильнее всего ощущается в производстве, пишет издание. Отмечается, что даже активизация трудовой миграции из стран Средней Азии не сможет серьезно изменить ситуацию, а прирост общей численности занятых на 1-2 п.п. не сможет компенсировать потери в рабочей силе, ожидающиеся в ближайшие 10 лет.

Кратко напомню остальные способы, которые могут решить проблему дефицита работников: рожать больше детей (даст эффект через 30 лет), активнее задействовать нынешних россиян на рынке труда (стимулировать больше работать уже занятых, привлекать к работе незанятое население, не состоящее на бирже труда), повышать производительность труда (в том числе заменять людей роботами везде, где возможно).

Лучше всего, конечно, устранять бардак — в частном бизнесе добрую половину времени сотрудники заняты ненужной ерундой, а на госслужбе — и все 90-95%. Но это уже фантастический способ, так никто делать не будет.