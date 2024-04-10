 

Рупор кремлевской пропаганды: Уничтожение 32 гаубиц Д-20

10.04.2024, 1:56, Разное
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Прилет (https://t.me/The_Wrong_Side/15463) по базе хранения вооружений в Ахтырке (Сумская область).
 На стоянке находилось сразу 32 буксируемые 152-мм гаубицы Д-20.

Выглядит эпично, но странно, что до них добрались только в 2024 году. Сами гаубицы скорее всего нуждались в восстановлении.
В любом случае, большая часть из них теперь уничтожена. С точки зрения уничтожения буксируемой артиллерии это с отрывом самый эпичный страйк за всю войну.


Искомая база в районе Ахтырки.

Источник: Colonel Cassad


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