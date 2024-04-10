CNA – миллионы жителей Северной Америки наблюдали за полным затмением Солнца

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Вчера Луна полностью закрыла Солнце на четыре с половиной минуты. За явлением наблюдали миллионы жителей Северной Америки. Полные солнечные затмения случаются примерно раз в полтора года, но уникальность этого состояло в том, что оно проходило над значительной частью суши, что дало возможность учёным провести редкие исследования, пишет CNA.

Десятки миллионов людей, живущих в Северной Америке, вчера стали свидетелями небесного явления, которое случается раз в жизни: полного солнечного затмения. Оно пронеслось из Мексики, через Соединённые Штаты и Канаду.

ВЕДУЩАЯ: На четыре с половиной минуты Луна полностью закрыла Солнце, погрузив день в тревожную темноту. Тони Уотерман из Остина в штате Техас объясняет, что облака почти скрыли затмение.

ТОНИ УОТЕРМАН, корреспондент: Это было абсолютное напряжение вплоть до последних мгновений, потому что город почти полностью накрыли облака в последний самый важный момент. Когда Остин достиг полного затмения, облака ненадолго раздвинулись, и можно было увидеть в небе тот яркий огненный круг.



Это, конечно, вызвало одобрительные возгласы у примерно пятитысячной толпы, собравшейся здесь, в центре Остина. Здесь была полная темнота, словно ночью. И она длилась примерно одну минуту и 40 секунд, хотя в других местах на этом пути темнота наступала примерно на четыре с половиной минуты.



И вид этого явления, особенно потому что многие здесь на самом деле ничего не ожидали увидеть из-за облачного покрова, вызвал у некоторых сильные эмоции.

ОЧЕВИДЕЦ: Я была так взволнована, что облака пришли и потом отступили. И они разошлись в идеальный момент. Когда я увидела корону, меня это очень тронуло, это было сентиментально.

ОЧЕВИДЕЦ 2: Для меня это было похоже на сон. Я этого не ожидал. Я старался смотреть на солнце, и меня удивило то, что вообще-то в темноте заключается красота затмения. И в том, какие чувства она вызывает.

ТОНИ УОТЕРМАН, корреспондент: Я побеседовала с одной семьёй, которая приехала сюда из Чили. Это было их четвёртое полное солнечное затмение, и оно всё ещё вызывало слёзы на глазах матери.



Но для большинства из нас это, действительно, случается один раз в жизни. Это было первое полное солнечное затмение в центральном Техасе за более чем 600 лет. А следующее ожидают здесь в Остине не раньше чем через 300 лет.



И это лишь одна из сотен групп наблюдающих, собравшихся на территории Соединённых Штатов. Но некоторые из них выбрали кое-что более уникальное. Так, в Арканзасе более 350 пар связали себя узами брака за несколько мгновений до полной темноты.



Другие выбрали единственный в своём роде перелёт, следовавший по пути полного затмения. Полные солнечные затмения вообще-то не так редки, они случаются примерно каждые полтора года. Но то, что оно проходило над длинным участком земли, Мексика, Соединённые Штаты и Канада — это даёт учёным возможность провести исследование, которое они обычно не могли бы сделать.



Например, НАСА запустило несколько ракет, чтобы оценить влияние затмения на верхние слои атмосферы. Они не смогут повторить подобное, по крайней мере в Соединённых Штатах, ещё 20 лет.



Тони Уотерман, CNA, Остин, Техас.

Дата выхода в эфир 09 апреля 2024 года.