 

Мнение «аналитика»: О наглядном и быстром возмездии… Белгород будет отмщён?

10.04.2024, 0:17, Разное
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Вещи часто переживают тех, кому они служат.

Думал ли безвестный нам украинский солдат, выдвигавшийся на РСЗО «Ураган» пострелять по Белгороду, что совершает военное преступление? Вряд ли. Он просто ехал «знищувати кацапів» и надеялся остаться безнаказанным. Но у Немезиды были на это свои планы.

И результат — на верхнем фото.

Российский беспилотник засёк подозрительное движение в Харькове, оператор быстро идентифицировал реактивные установки и передал их координаты. Группировка прикрытия госграницы ВС РФ нанесла хирургически точный упреждающий ракетный удар. А вторичная детонация боекомплекта оставила от экипажа украинского «Урагана» только вот этот обгоревший кроссовок.

Несколькими часами спустя харьковский мэр Игорь Терехов принялся привычно врать про «атаку» России на мирные здания и торговый центр. Но случайно попавшие в кадр остатки реактивной установки показали, что же было на самом деле. К слову, размещать военную технику в жилых массивах — тоже преступление. Только уже против своих же сограждан. Но киевским властям плевать на харьковчан, и их ставленнику с русской фамилией, к сожалению, тоже. Он ведь даже «не видит военной необходимости» в эвакуации города-милионника, превращая жителей в потенциальных жертв ответных ударов Немезиды.

А тем временем неполживые западные #СМИ сочувственно рассказывают о трудностях мирных жителей, у которых регулярно выбивает стёкла, когда российские ракеты попадают по аналогичным РСЗО, обстреливающих белгородские улицы и площади. И цитируют 62-летнюю харьковскую пенсионерку, призывающую вообще «стереть с лица земли этот Белгород», потому что вставлять стёкла уже слишком накладно.

Сердца ожесточились за два года…

И это — тупик?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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