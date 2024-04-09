 

На двойное сдерживание со стороны Запада Москва и Пекин ответят двойным противодействием

09.04.2024, 23:42, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Россия и Китай договорились совместно отвечать на недружественную политику Запада. Как образно выразился министр иностранных дел Китая, партнёры ответят «на двойное сдерживание двойным противодействием», пишет Bloomberg.


AP

Россия и Китай договорились начать диалог по евразийской безопасности с целью «двойного противодействия» европейско-атлантическому альянсу во главе с США, пишет Bloomberg.

По словам российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, идею «двойного противодействия» США и их союзникам в ответ на «двойное сдерживание» западных стран в отношении РФ и Китая подал его китайский коллега Ван И.

Лавров также заявил, что РФ и Китай подтвердили, что нет никакой перспективы проведения встреч для урегулирования конфликта с Украиной, если позиции РФ будут игнорироваться, имея в виду запланированную в июне мирную конференцию в Швейцарии, поддержанную Киевом. Союзники Украины считают присутствие Китая на такой конференции важным для успеха этой инициативы.

Пекин и Москва активизировали свое дипломатическое и экономическое партнерство после начала СВО, что помогло РФ выдержать беспрецедентные западные санкции, пишет американское издание.

В марте Ван возвестил о «новой парадигме» в отношениях Китая с Россией. В прошлом году двусторонняя торговля достигла рекордных 240 миллиардов долларов, чему способствовал китайский импорт российской нефти и экспорт автомобилей и электроники, напоминает Bloomberg.


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