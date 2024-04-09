Градуированная пикси-боул и френч-боб: стрижки с челкой – секретное оружие против старения для женщин 60+

Женщинам после 60 важно очень внимательно подходить к выбору для себя прически. Правильно подобранная стрижка способна не только улучшить настроение. Такие прически дают омолаживающий эффект.

Известно, что стрижки с челками способны делать своих обладательниц визуально более молодыми. Касается это и стрижек для женщин за 60. Существуют варианты причесок с челкой, идеально подходящие для возрастных женщин.

Градуированная пикси-боул с пышной челкой

Буквально преобразить свой образ, к примеру, женщине 60+ может помочь модная стрижка пикси-боул с пышной челкой. Считается, что такие градуированные прически больше всего подходят для дам с квадратным или прямоугольным типом лица.

Пикси с боковой челкой

Омолаживающим эффектом обладают многие варианты популярной стрижки пикси. К примеру, для дам за 60 хорошо подходит также прическа пикси с челкой набок. Женщинам с худыми лицами стоит выбирать такую стрижку с короткой челкой, с полными — с длинной.

Френч-боб с прореженной челкой

Прическа классический французский боб с прореженной челкой идеально подходит для обладательниц тонких волос. Прореженная челка в этой прическе будет красиво подчеркивать глаза и мягко обрамлять лицо.

Мягкая бикси с тонкой челкой

Бикси — омолаживающая стрижка, гибрид пикси и короткого боба. Такая прическа, дополненная тонкой челкой, сделает образ модным и современным. Цвет волос при выборе мягкой бикси стилисты рекомендуют подбирать в тон цвету кожи.

Небрежная слоистая пикси

Многослойная пикси — игривая прическа, придающая образу немного небрежности. По мнению стилистов, с такой стрижкой просто идеально сочетается медный цвет волос. В особенности хорошо такая прическа подойдет женщинам с выразительными глазами.

Серый боб с растрепанной челкой

Боб — классическая стрижка, которая никогда не выходит из моды. Такая прическа, по мнению стилистов, идеально подойдет для женщины 60 лет. В 2024 г. боб модно сочетать с серыми оттенками цвета волос и растрепанной челкой.

Боб до подбородка косыми слоями

Этот вид прически боб хорошо подойдет для женщин с достаточно густыми и жесткими волосами. Чтобы придать такой прическе дополнительный объем, ее можно сочетать с пышной челкой, уложенной набок.

Классическая короткая стрижка

В моде в этом году будут также классические короткие текстурированные стрижки. Женщинам за 60 обязательно стоит сочетать такую прическу с пышной челкой. Челку при этом желательно оставить подлиннее. В этом случае ее можно будет укладывать набок.

Классическая пикси

Некоторым женщинам за 60 стрижка пикси не нравится из-за того, что формой она немного напоминает “чашу”. Исправить этот недостаток прически между тем не слишком сложно. Для этого нужно лишь выбрать классическую пикси с асимметричной челкой.

Многослойная пикси с короткой челкой

Многослойная пикси хорошо подходит для тонких и истонченных волос. Такая стрижка смотрится стильно и объемно. Женщинам за 60 ее можно сочетать с короткой челкой. Этот вариант пикси стилисты считают одним из самых элегантных.

Французское короткое каре

Короткое каре — неподвластная времени прическа, которую стилисты считают модной и в 2024 г. Длинные слои такой стрижки обеспечивают блеск и гладкую текстуру. Поэтому укладка смотрится очень аккуратной. Разумеется, короткое каре можно сочетать и с челкой.

Светлая пикси с цветными прядями

Современная мода не устанавливает никаких особо жестких рамок, в том числе и для женщин за 60. В этом возрасте вполне допустимо выбирать для себя и броские прически, привлекающие к себе внимание. К примеру, это может быть светлая пикси с челкой и цветными прядями.

Волнистый боб

Классический стильный боб хорошо подходит для женщин не только с прямыми, но и с волнистыми волосами. Челка в этом случае также может смотреться очень даже неплохо.

Узкая пикси с мягкой челкой

Зауженная пикси с мягкой челкой — отличный выбор для женщины за 60. В этом возрасте волосы часто нуждаются в короткой стрижке, чтобы выглядеть более здоровыми. Узкая пикси подойдет в этом случае как нельзя кстати.

Пышная округлая стрижка с тонкой челкой

Округлые стрижки, как известно, смягчают черты лица и делают образ более женственным. Такую прическу стилисты рекомендуют сочетать с тонкой челкой.

Волнистые волосы: стрижка против старения

Прическа с волнистыми длинными волосами и короткой прямой челкой — отличный выбор для тех женщин за 60, которые предпочитают непринужденные образы. Такая прическа однако обязательно должна быть текстурированной.

Белая небрежная пикси с челкой набок

Одной из самых модных причесок этого сезона стилисты считают небрежную белую пикси. Женщинам за 60 такую стрижку можно сочетать с не слишком короткой челкой набок.

Ультракороткая стрижка

При желании женщине 60+ можно выбрать для себя и совсем короткую стрижку с челкой. Такую прическу стоит сделать более яркой с помощью светлого мелирования.

Пикси с мини-челкой

Тем, кто ищет для себя максимально простую в уходе прическу, стоит рассмотреть такой вариант, как пикси с мини-челкой. Такая короткая стрижка идеально подойдет как для повседневной носки, так и для торжественных случаев.

Острая пикси с “перьями”

Женщинам за 60, предпочитающим дерзкий стиль, стоит рассмотреть такой вариант прически, как острая пикси с “перьями”. В такие стрижки с помощью ножниц обычно привносится максимум текстуры. Поэтому смотрятся они всегда очень стильно.