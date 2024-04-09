Мнение «аналитика»: О союзе лысых… Когда любимый город сможет спать спокойно?



Фото © АП РФ

А фотография — ну прямо вот зачётная. Вот практически лысые против волосатых.

Или, если быть совсем точным, лысые и лысеющие против волосатых и стриженых. #Россия. Реалии…

Которые заставляют прямо вот очень крепко задуматься о «победном» и «светлом» российском будущем.

Как сообщается, первый замглавы АП РФ и глава Наблюдательного совета ГК «Росатом» Сергей Кириенко вновь посетил Запорожскую АЭС. Уже третий год она под контролем российской стороны. И третий год подряд «как никогда остро» стоит вопрос обеспечения атомной безопасности как на самой станции, так и в более широком смысле. Не дай Бог, регулярные украинские обстрелы вызовут «второй Чернобыль» на востоке Европы.

Собственно, это и стало темой совещания Сергея Кириенко с атомщиками. По официальному сообщению, обсуждались недавние атаки дронов на электростанцию. Назначенный «Росатомом» директор АЭС Юрий Черничук (самый волосатый среди всех) рассказал о мерах по обеспечению безопасности. Возможно, что-то ещё добавил глава Энергодара Эдуард Сеновоз (самый лысый среди волосатых): по городу тоже прилетает регулярно.

Интересно, обсуждалось ли там, что до 24.02.2022 никаких проблем с атомной безопасностью ни на ЗАЭС, ни на прилегающих территориях не было?

ОК, проехали…

Но вот вопрос: как обеспечить эту чёртову безопасность и сейчас, и в долгосрочной перспективе? Вариант «заморозить конфликт» не прокатит. По грустному опыту Минских соглашений можно разумно предположить, что никакие договоры на бумаге не остановят обстрелы на земле. И «неизвестно чьи» дроны останутся угрозой.

Вариант «создать санитарную зону от Запорожья до Львова» не позволят реализовать западные союзники Украины. Да и ресурсов на это, что бы ни трепали про «обрушение фронта» отечественные милитари-блогеры, откровенно не хватит. Даже если полностью мобилизовать всё и всех.

Вариант «вывести войска, выплатить репарации, выдать Путина в Гаагу» и самоубиться об стенку — тоже не вариант ввиду его ещё большей фантастичности, чем оба предыдущих вместе взятые.

Тогда что имеем в сухом остатке?

Вот прям «до последнего»?

—