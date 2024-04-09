 

France info – «позорная» ошибка — Австрия будет платить России за газ до 2040 года, даже если не будет им пользоваться

09.04.2024, 17:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Австрия, буквально «погрязшая» в контракте с «Газпромом», создаёт лишние неприятности ЕС, который намерен полностью отказаться от российского газа к 2027 году. Как отмечает France info, ещё в 2018 году Вена продлила контракт с Москвой на поставку газа до 2040 года — при этом оплачивать поставки Австрия обязана независимо от того, принимает она газ или нет.


AP

После двух лет конфликта на Украине и отчаянных попыток Европы побороть энергетическую зависимость от России, многие европейские страны по-прежнему сильно зависят от российского газа. При этом обещание ЕС полностью отказаться от импорта СПГ из РФ к 2027 году для некоторых стран едва ли представляется возможным, пишет France info.

В данном случае речь идёт об Австрии, которая «погрязла» в «унизительном» для неё контракте с «Газпромом», считает издание. До начала украинского конфликта Австрия импортировала 80% газа из России. Спустя два года ситуация стала только хуже: в январе 2024 года 97% импорта газа было осуществлено из Москвы. 

Такая ситуация обусловлена контрактом между австрийской нефтегазовой компанией OMV и российским «Газпромом». В 2018 году компании продлили действие контракта на поставку российского газа в Австрию с 2028 по 2040 год. При этом в контракте есть важный пункт, обязывающий OMV оплачивать поставки независимо от того, принимает она газ или нет.

Несмотря на то, что сейчас этот пункт в Европе называют «позором» и «стратегической ошибкой» Вены, никто не знает, удастся ли ей разорвать договор. Как с сожалением отмечает австрийский политолог Герхард Манготт, «правительство заявляет, что готовится к полному отказу от российского газа к 2027 году, но при этом не может дать конкретных ответов на вопрос, как OMV собирается разорвать контракт с «Газпромом», не заплатив при этом огромных сумм».

В данный момент закон, который позволил бы Австрии решить эту проблему, находится на стадии разработки. Однако для его принятия необходимо большинство в две трети голосов в парламенте,  достичь которого крайне маловероятно из-за пророссийской позиции ультраправой «Австрийской партии свободы», пишет France info.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.04 / Кэмерон прилетел к Трампу просить денег для Украины

09.04 / Москвичей предупредили о надвигающейся непогоде вечером 9 апреля

09.04 / Дибров захотел услышать от Бузовой подробности измены в браке с Тарасовым

09.04 / Сектор Газа оказался на грани массового голода

09.04 / Байден — угроза для США, ведь он постоянно показывает слабость

09.04 / Сенатор США – пока американцы едва сводят концы с концами, нелегалы заполоняют рынок труда

09.04 / Уполномоченный по бундесверу – размещение немецкой бригады в Литве создаст огромные бреши в обороне Германии

09.04 / Французский политик – поставки оружия Украине истощают военные ресурсы Франции — пора прекращать

09.04 / «Совершенно безответственно» — обещание Блинкена принять Украину в НАТО не оценили в конгрессе

08.04 / Обозреватель RS – до одобрения помощи Украине Байден должен ответить на ряд важных вопросов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика