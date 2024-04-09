Р7-Офис анонсировал новогоднее обновление

Накануне новогодних праздников команда Р7-Офис разработала обновленную версию своих редакторов документов для 2024 года. В этом выпуске представлены долгожданные функции, такие как персонализированные горячие клавиши, усовершенствованные возможности для коллективной работы над защищенными разделами документов и улучшенная работа с файлами в формате CSV, а также тематическая новогодняя иконка. Об этом сообщается на сайте R7

Версия редакторов 2024 1.1 предлагает пользователям настроить горячие клавиши по своему усмотрению. Эта функция станет находкой для активных пользователей офисных приложений, которым приходится часто повторять одни и те же операции. Так, благодаря возможности настройки горячих клавиш, можно сэкономить время, минимизировав необходимость переключения между клавиатурой и мышью. Настроить клавиши можно в разделе «Дополнительные параметры» под вкладкой «Сочетания клавиш», где доступно создание пользовательских комбинаций для различных функций, включая поиск и замену, доступ к панели комментариев и чата.

Теперь при работе с файлами в сетевых папках появляется уведомление о статусе файла. Эта функция предотвращает потерю данных и случайное удаление документов.

Особенно радостно будет тем, кто активно использует функции коллективного редактирования и управляет доступом через протокол LDAP. Благодаря новым возможностям, можно отмечать разрешенные для изменения участки документа, обеспечивая тем самым защиту остального содержимого. Интеграция с LDAP упрощает настройку уровней доступа для отдельных пользователей или групп.

Так, например, документ можно настроить как доступный только для чтения с возможностью внесения изменений в определенные разделы для авторизованных пользователей. Выделение доступных для редактирования участков цветом облегчает их поиск. Эти функции облегчат создание корпоративных шаблонов и документов с управляемым доступом для разных отделов.

Теперь при сохранении в формате CSV доступен выбор типа разделителя, что расширяет совместимость с другими программами. Возможности выбора включают запятую, точку с запятой, пробел, табуляцию и другие варианты. Кроме того, можно включить или отключить автоматическое распознавание формата ячеек при открытии файла в формате CSV.

Обновление также позволяет сохранять файлы даже при работе с активной ячейкой, что гарантирует сохранность последних изменений.

К новогоднему настроению добавит специальная иконка с новогодней елочной веткой и украшениями.

Р7-Офис представляет собой российскую офисную платформу с широким спектром инструментов для коллективной работы и общения, предназначенную как для бизнеса, так и для индивидуальных пользователей. Это комплексное решение для организации рабочего пространства с возможностями от редактирования документов до управления проектами и создания корпоративных социальных сетей.

В ассортименте Р7-Офис находятся текстовые и таблицы редакторы, инструменты для создания презентаций и схем, почта, мессенджер, видеосвязь, облачное хранилище и др. Продукт доступен в облачной и серверной версиях, а также в виде мобильных приложений для iOS, Android и операционной системы Аврора.

Продукция Р7-Офис неоднократно удостаивалась наград отраслевых премий CNews Awards и соответствует требованиям российского законодательства в области импортозамещения.

Компания также ведет социальную деятельность, включая предоставление бесплатных лицензий образовательным учреждениям регионов.