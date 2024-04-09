 

Салтыкова рассказала, что Лолиту подставили на скандальной вечеринке Ивлеевой

09.04.2024, 14:03, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Салтыкова выразила свою симпатию к Лолите, отметив, что та всегда была известна своим чувством юмора. По мнению певицы, профессиональных артистов, включая Милявскую, неправильно подвергать таким гонениям.

Ирина Салтыкова критиковала организаторов вечеринки за приглашение прессы и отметила, что атмосфера мероприятия была далека от эстетики и хорошего вкуса. Она отметила отсутствие красивых образов, а также назвала одежду и стиль гостей дешевыми. Певица выразила убеждение, что если бы на вечеринке присутствовали красивые и стильные люди, событие могло бы быть воспринято более благоприятно.

Ирина Салтыкова также высказала мнение о том, что наказание профессиональных артистов за подобные инциденты является несправедливым. В декабре стало известно об отмене концертов Лолиты Милявской после скандальной вечеринки. Сама артистка успокоила поклонников, заявив, что с ней все в порядке. Однако 14 февраля Лолита сообщила, что общественники требуют новых отмен ее выступлений под предлогом ее недостаточного раскаяния.

Таким образом, Ирины Салтыкова оказала медийную и моральную поддерживают Лолите Милявской в сложившейся ситуации. Также она раскритиковала организаторов и общественность за несправедливое отношение к профессиональным артистам.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.04 / Первая в Москве ночлежка для криптоинвесторов закрылась, не проработав и недели

09.04 / Трендовые платья весны и лета: лучшие модные модели, которые помогут скрыть живот

09.04 / Маникюр на апрель: ключевые тенденции и интересные дизайны

09.04 / В Балтиморе начали водить экскурсии к месту обрушения моста

09.04 / Жадность привела Андрея Аршавина к серьезной проблеме

09.04 / Резкое прекращение поста опасно для поджелудочной железы

09.04 / LG представила в Индии свою новую серию ультрабюджетных мониторов Full HD

09.04 / SamMobile: Samsung выпустила компьютер All-In-One Pro в стиле iMac

09.04 / Отец Агутина раскрыл причину многолетней популярности Пугачевой

09.04 / SamMobile: Samsung Galaxy Z Fold 6 получит антибликовое покрытие экранов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика