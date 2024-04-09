Москвичей предупредили о надвигающейся непогоде вечером 9 апреля

Прогнозируется, что сегодня после 19:00 и до утра среды, 10 апреля, в столичном регионе ожидается дождь, местами сильный, с грозой и порывами ветра до 17 метров в секунду. Заместитель Мэра Москвы Петр Бирюков подчеркнул необходимость подготовки к неблагоприятным условиям.

Аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов находятся на круглосуточном дежурстве. Принимаются меры по защите сооружений жилого и нежилого фонда, транспортных объектов и зданий, находящихся на стадии строительства.

Особое внимание уделяется работе систем жизнеобеспечения. Электросетевые организации получили указание подготовить источники аварийного питания для обеспечения бесперебойного энергоснабжения.

К горожанам обратились с просьбой проявить бдительность на улицах. Рекомендуется избегать пребывания под деревьями и не парковать автомобили вблизи них. Безопасность всех жителей является приоритетом, поэтому следует соблюдать предосторожность и рекомендации городских служб.

Помните о своей безопасности и безопасности окружающих. Соблюдайте рекомендации и действуйте ответственно в условиях неблагоприятной погоды.