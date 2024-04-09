Первая в Москве ночлежка для криптоинвесторов закрылась, не проработав и недели

Социальный приют «Второй шанс» для криптоинвесторов в Москве закрылся уже на пятый день функционирования.

В учреждении постоянно происходили драки, а число желающих поквитаться с его посетителями превысило все разумные пределы – они выстраивались в очереди длиной до 150-200 метров.

Уже в первый день после открытия приюта на его пороге появился неизвестный мужчина и тщательно осмотрел всех присутствующих. Остановив взгляд на одном из них, он громко сказал: «О! Этого гаврика в Telegram видал, он там надёжными инсайдами торговал». Затем гость достал телескопическую дубинку и набросился на своего знакомого.

В дальнейшем ситуация неоднократно повторялась – жертвы мошенничества приносили с собой газовые баллончики, травматическое и боевое оружие, биты с гвоздями, предметы из ассортимента секс-шопов, а один даже заявился с огнемётом. В сложившихся условиях организаторы шелтера признали его функционирование бессмысленным и опасным.

– Честно говоря, если бы мы открыли приют для судимых за домогательства к детям, то встретили бы больше социального одобрения и понимания, – признаётся один из авторов идеи. – Мысль заключалась в том, что все заслуживают второго шанса, даже криптоинвесторы, но надо обладать поистине толстовской добротой, чтобы в это искренне поверить.

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