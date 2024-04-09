 

Первая в Москве ночлежка для криптоинвесторов закрылась, не проработав и недели

09.04.2024, 13:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Социальный приют «Второй шанс» для криптоинвесторов в Москве закрылся уже на пятый день функционирования.

В учреждении постоянно происходили драки, а число желающих поквитаться с его посетителями превысило все разумные пределы – они выстраивались в очереди длиной до 150-200 метров.

Уже в первый день после открытия приюта на его пороге появился неизвестный мужчина и тщательно осмотрел всех присутствующих. Остановив взгляд на одном из них, он громко сказал: «О! Этого гаврика в Telegram видал, он там надёжными инсайдами торговал». Затем гость достал телескопическую дубинку и набросился на своего знакомого.

В дальнейшем ситуация неоднократно повторялась – жертвы мошенничества приносили с собой газовые баллончики, травматическое и боевое оружие, биты с гвоздями, предметы из ассортимента секс-шопов, а один даже заявился с огнемётом. В сложившихся условиях организаторы шелтера признали его функционирование бессмысленным и опасным.

– Честно говоря, если бы мы открыли приют для судимых за домогательства к детям, то встретили бы больше социального одобрения и понимания, – признаётся один из авторов идеи. – Мысль заключалась в том, что все заслуживают второго шанса, даже криптоинвесторы, но надо обладать поистине толстовской добротой, чтобы в это искренне поверить.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.04 / Трендовые платья весны и лета: лучшие модные модели, которые помогут скрыть живот

09.04 / Маникюр на апрель: ключевые тенденции и интересные дизайны

09.04 / В Балтиморе начали водить экскурсии к месту обрушения моста

09.04 / Жадность привела Андрея Аршавина к серьезной проблеме

09.04 / Резкое прекращение поста опасно для поджелудочной железы

09.04 / LG представила в Индии свою новую серию ультрабюджетных мониторов Full HD

09.04 / SamMobile: Samsung выпустила компьютер All-In-One Pro в стиле iMac

09.04 / Отец Агутина раскрыл причину многолетней популярности Пугачевой

09.04 / SamMobile: Samsung Galaxy Z Fold 6 получит антибликовое покрытие экранов

09.04 / Флеболог Шишкин предупредил о возникающем весной обострении варикоза

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика