Трендовые платья весны и лета: лучшие модные модели, которые помогут скрыть живот

Каждая женщина, вне зависимости от веса и объемов, стремится быть красивой и привлекательной. Особенно весной, когда вся природа расцветает. Самый актуальный предмет гардероба, который поможет вам выразить свою женственность, – платье. Поговорим о том, какие модели будут актуальны в сезон весна-лето-2024 и при этом помогут замаскировать распространенный недостаток – живот.

Выбираем верный крой

Не секрет, что одни модели способны сделать акцент на недостатках фигуры, буквально выставить их на всеобщее обозрение. А другие, напротив, зрительно замаскировать их. Пример последней модели – платье с завышенной линией талии и рукавами-фонариками. Оно визуально меняет пропорции тела и отвлекает внимание от живота.

Кроме того, свою роль играет принт – полоска вытягивает женщину, делая ее более стройной.

V-образный вырез, короткие рукава и слегка завышенная линия талии – удачный силуэт для тех, кто хочет скрыть живот и сохранить летнее настроение.

Еще одна модель, позволяющая замаскировать живот, – платье с запахом, V-образный вырез которого подчеркнет сильную сторону женщины в теле – пышную грудь. При этом все недостатки фигуры уйдут на второй план. Выбирайте красивые платья с летними принтами, из легких струящихся материалов и наслаждайтесь произведенным эффектом.

Платье-рубашка

Отличный вариант для взрослой поклонницы классического направления. Продуманный крой платья-рубашки делает акцент на сильных сторонах фигуры и визуально скрывает слабые: массивные бедра, большой выступающий живот. Кстати, это превосходная модель на весну-лето для беременных.

Выбирайте модели с пуговицами и воротником, с интересным рисунком, например цветами.

Не менее выигрышно смотрятся монохромные платья-рубашки, единственным украшением которых становятся броские крупные пуговицы. Если у вас ярко выраженная талия, смело подчеркните ее поясом.

Какой цвет выбрать

Известно, что черный придает стройность и позволяет зрительно вытянуть фигуру. Однако для лета хочется чего-то более интересного, необычного. Подойдут черные платья с принтом “горошек”, который не покидает модные дома и пока не сдает позиций. А чтобы не было жарко, остановитесь на легких тканях, например шифоне.

Допускается и рисунок “горох” со светлым базовым тоном. А чтобы замаскировать выступающий живот, наденьте удлиненный жакет.

Цветочный принт – еще один удачный вариант. На главном фото к материалу вы можете увидеть интересную модель в пастельной цветовой гамме, с обилием ярких цветков. Необычный вырез привлекает внимание к груди, а расклешенная форма юбки отвлекает от живота.

Винтажное платье с квадратным оформлением декольте сделает вас королевой любого мероприятия.

Платья прямого силуэта с изобилием ярких цветов также будут уместны в гардеробе. Принт сам по себе выразителен, поэтому при выборе будьте осторожны с аксессуарами, чтобы не выглядеть безвкусно.

Выбор платья – ответственное дело, поскольку от его модели во многом зависит, подчеркнете ли вы достоинства своей фигуры или, напротив, сделаете акцент на недостатках. Не стоит думать, что живот, массивные бедра – это приговор. Правильно подобранный крой и оттенок сделают любую женщину неотразимой.