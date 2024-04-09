Маникюр на апрель: ключевые тенденции и интересные дизайны

В апреле 2024 года в тренде нежные оттенки для маникюра, словно призванные раскрыть женственность, подчеркнуть весеннее настроение. Давайте узнаем несколько актуальных тенденций, которые помогут каждой женщине оставаться модной, стильной, ухоженной.

Цветочные мотивы

Дизайн ногтей в апреле 2024 года не терпит однообразия, но все же можно выявить две тенденции – преобладание пастельной гаммы, прежде всего, нежно-розового базового тона. И романтичный цветочный принт. Предпочтительная форма – слегка удлиненная, с закруглением. Цветочный рисунок должен быть ненавязчивым, выполненным легкими штрихами, с налетом минимализма.

Украсить флоральным мотивом можно самые кончики ногтей. Тогда вы получите вариант, уместный в любом случае жизни, от романтического свидания до работы в офисе со строгим дресс-кодом. Легкий рисунок не создаст диссонанса с образом серьезного менеджера или руководителя.

А принцип нанесения по кайме напоминает классический французский маникюр.

А как вам идея максимально простых белых цветочков, в хаотичном порядке разбросанных по ногтевым пластинам? Просто и одновременно – стильно и интересно. Такой вариант дизайна подходит и взрослым леди, и юным девушкам, которые этой весной решили сделать свой первый “настоящий” маникюр. Подходит лаконичный рисунок и для самых коротких ногтей.

Выполнить цветочный маникюр позволяют различные техники. Проще всего – нарисовать цветки и листики специальными тонкими кисточками. Кстати, сделать это можете самостоятельно, не обращаясь в салон. Если же в проекте сложный многослойный рисунок в духе натурализма, а художественного образования нет, запишитесь к специалисту.

Еще один вариант получения интересного орнамента – специальные наклейки на ногти. Чтобы рисунок продержался подольше, покупайте качественные наклейки, а не дешевые изделия из непонятного сырья, которые отклеятся после первого же душа.

Трендовые оттенки

Яркие сочные тона остаются ждать лета. В апреле 2024 года на первый план выходят нежные пастельные тона, создающие весеннее настроение. Прежде всего розовый. Он хорошо смотрится на коротких или удлиненных ногтевых пластинах, привносит элемент элегантности в любой образ, будет уместен в любой ситуации.

Второй ультрамодный тон – лавандовый. Нежный оттенок хорошо гармонирует в нейл-арте с цветочным принтом, позволяет реализовать интересную задумку, сочетается с другими пастельными тонами.

Для тех, кто хочет быть ультрамодной, подойдет мультиколор. Вы можете использовать для маникюра лаки различных оттенков, вплоть до того, что окрасить каждый ноготь в собственный тон. Главное – оттенки должны сочетаться между собой, например, иметь один уровень насыщенности.

Рисунки – не только цветы

Поклонницы романтики непременно оценят еще одну модную тенденцию – украшать ногти бабочками. Делайте акцент на нежные цвета, незамысловатый лаконичный рисунок – и будете в тренде. Форма ногтевой пластины для такого нейл-арта – предпочтительна миндалевидная.

Еще один несложный вариант для миндалевидных ногтей – изящные полосы, украшающие пластину по бокам. Смотрится по-весеннему ненавязчиво.

Конечно, выбор нейл-арта важен, особенно для весны, когда хочется красоты, любви и романтики. Но не забывайте, что модный дизайн будет красиво смотреться только на здоровых ногтях. Поэтому ставьте в приоритет качественный уход.