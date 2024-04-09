Резкое прекращение поста опасно для поджелудочной железы

Прекращение соблюдения поста после нескольких недель может быть опасным для поджелудочной железы. Следует избегать резкого перехода к употреблению тяжелой и жирной пищи, предупреждает заведующая отделением восстановительного лечения Видновской клинической больницы Московской области, Светлана Малиновская. Это может привести к серьезным осложнениям, включая хирургическое вмешательство или даже реанимацию.

Однако, как отмечает врач, недостаток углеводов также может быть опасен для ярых сторонников поста. Это может привести к падению уровня глюкозы до критических показателей, вызывая голодание мозга или даже гипогликемическую кому. Появление таких симптомов, как головокружение, повышенное потоотделение, тошнота, голод, заторможенная речь, раздражительность и мышечные судороги, требует срочного обращения к врачу. Не следует пытаться самостоятельно корректировать ситуацию, употребляя жирную, калорийную и сладкую пищу, предостерегает Малиновская.

Диетолог Юлия Лементина также подчеркивает опасности резкого прекращения диеты. Это может привести к так называемому эффекту йо-йо, потере мышечной массы, нарушению обмена веществ и негативному воздействию на органы.

Для безопасного возвращения к обычному рациону питания рекомендуется постепенно увеличивать калорийный прием, обращая внимание на качество пищи и стремясь к сбалансированному рациону. Кроме того, важно обращаться к своему телу, понимать его потребности и при необходимости проконсультироваться с диетологом или врачом.