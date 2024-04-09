 

Резкое прекращение поста опасно для поджелудочной железы

09.04.2024, 10:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Прекращение соблюдения поста после нескольких недель может быть опасным для поджелудочной железы. Следует избегать резкого перехода к употреблению тяжелой и жирной пищи, предупреждает заведующая отделением восстановительного лечения Видновской клинической больницы Московской области, Светлана Малиновская. Это может привести к серьезным осложнениям, включая хирургическое вмешательство или даже реанимацию.

Однако, как отмечает врач, недостаток углеводов также может быть опасен для ярых сторонников поста. Это может привести к падению уровня глюкозы до критических показателей, вызывая голодание мозга или даже гипогликемическую кому. Появление таких симптомов, как головокружение, повышенное потоотделение, тошнота, голод, заторможенная речь, раздражительность и мышечные судороги, требует срочного обращения к врачу. Не следует пытаться самостоятельно корректировать ситуацию, употребляя жирную, калорийную и сладкую пищу, предостерегает Малиновская.

Диетолог Юлия Лементина также подчеркивает опасности резкого прекращения диеты. Это может привести к так называемому эффекту йо-йо, потере мышечной массы, нарушению обмена веществ и негативному воздействию на органы.

Для безопасного возвращения к обычному рациону питания рекомендуется постепенно увеличивать калорийный прием, обращая внимание на качество пищи и стремясь к сбалансированному рациону. Кроме того, важно обращаться к своему телу, понимать его потребности и при необходимости проконсультироваться с диетологом или врачом.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.04 / LG представила в Индии свою новую серию ультрабюджетных мониторов Full HD

09.04 / SamMobile: Samsung выпустила компьютер All-In-One Pro в стиле iMac

09.04 / Отец Агутина раскрыл причину многолетней популярности Пугачевой

09.04 / SamMobile: Samsung Galaxy Z Fold 6 получит антибликовое покрытие экранов

09.04 / Флеболог Шишкин предупредил о возникающем весной обострении варикоза

09.04 / В России появились Bluetooth-наушники Soundcore Q20i от Anker за 7000 рублей

09.04 / «Вы забрали у нас айтишников, мы отплатим той же монетой» Лукашенко предложил убежище польским фермерам

09.04 / Никита Ефремов боится заводить детей из-за семейного проклятия

09.04 / Добавим свитер с геометрическим принтом или облегающий топ: идеи создания весенне-летнего образа с разноцветными юбками

09.04 / Священник: Меня похитили тощие инопланетяне с очень длинными пальцами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика