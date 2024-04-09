SamMobile: Samsung Galaxy Z Fold 6 получит антибликовое покрытие экранов

Новый смартфон Samsung Galaxy Z Fold 6, по информации издания SamMobile, может быть оборудован антибликовым покрытием на всех его дисплеях. Эту информацию подтверждает инсайдер из Twitter с ником Kro.

Антибликовое покрытие было впервые представлено в смартфоне Galaxy S24 Ultra, выпущенном в январе 2024 года, и представляет собой один из слоев защитного стекла Gorilla Glass Armor. SamMobile отмечает, что антибликовое покрытие стало одной из самых недооцененных особенностей Galaxy S24 Ultra, так как позволяет сделать экран смартфона более читаемым на улице при прямом солнечном свете.

Инсайдер Kro также рассказал о некоторых других характеристиках Galaxy Z Fold 6, включая использование топового процессора Snapdragon (вероятно, Snapdragon 8 Gen 3 для Galaxy), 12 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти, а также варианты встроенной памяти: 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ. Кроме того, следует ожидать улучшений в виде чипа UWB, улучшенного радиатора, более высокой частоты дискретизации сенсорного ввода и, возможно, наличия встроенного S Pen.

Анонс Samsung Galaxy Z Fold 6 ожидается на следующем мероприятии Galaxy Unpacked, которое, по слухам, запланировано на июль 2024 года.