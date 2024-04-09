 

SamMobile: Samsung Galaxy Z Fold 6 получит антибликовое покрытие экранов

09.04.2024, 10:01, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Новый смартфон Samsung Galaxy Z Fold 6, по информации издания SamMobile, может быть оборудован антибликовым покрытием на всех его дисплеях. Эту информацию подтверждает инсайдер из Twitter с ником Kro.

Антибликовое покрытие было впервые представлено в смартфоне Galaxy S24 Ultra, выпущенном в январе 2024 года, и представляет собой один из слоев защитного стекла Gorilla Glass Armor. SamMobile отмечает, что антибликовое покрытие стало одной из самых недооцененных особенностей Galaxy S24 Ultra, так как позволяет сделать экран смартфона более читаемым на улице при прямом солнечном свете.

Инсайдер Kro также рассказал о некоторых других характеристиках Galaxy Z Fold 6, включая использование топового процессора Snapdragon (вероятно, Snapdragon 8 Gen 3 для Galaxy), 12 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти, а также варианты встроенной памяти: 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ. Кроме того, следует ожидать улучшений в виде чипа UWB, улучшенного радиатора, более высокой частоты дискретизации сенсорного ввода и, возможно, наличия встроенного S Pen.

Анонс Samsung Galaxy Z Fold 6 ожидается на следующем мероприятии Galaxy Unpacked, которое, по слухам, запланировано на июль 2024 года.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.04 / Резкое прекращение поста опасно для поджелудочной железы

09.04 / LG представила в Индии свою новую серию ультрабюджетных мониторов Full HD

09.04 / SamMobile: Samsung выпустила компьютер All-In-One Pro в стиле iMac

09.04 / Отец Агутина раскрыл причину многолетней популярности Пугачевой

09.04 / Флеболог Шишкин предупредил о возникающем весной обострении варикоза

09.04 / В России появились Bluetooth-наушники Soundcore Q20i от Anker за 7000 рублей

09.04 / «Вы забрали у нас айтишников, мы отплатим той же монетой» Лукашенко предложил убежище польским фермерам

09.04 / Никита Ефремов боится заводить детей из-за семейного проклятия

09.04 / Добавим свитер с геометрическим принтом или облегающий топ: идеи создания весенне-летнего образа с разноцветными юбками

09.04 / Священник: Меня похитили тощие инопланетяне с очень длинными пальцами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика