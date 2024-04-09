Флеболог Шишкин предупредил о возникающем весной обострении варикоза

Весеннее ухудшение варикозного расширения вен, о котором предупредил флеболог Андрей Шишкин, может негативно повлиять на состояние вен и вызвать обострение симптомов. Флеболог Шишкин объяснил, что с приходом тепла воздуха весной венам становится сложнее функционировать. Увеличение температуры воздуха приводит к расширению вен, что замедляет кровоток. Этот процесс особенно ощущается у людей с варикозом, где кровоток уже нестабилен. В результате возникают неприятные симптомы, такие как боль, покраснение, отеки и уплотнение вен.

Флеболог подчеркнул, что в случае варикоза лечение необходимо, чтобы избежать опасных осложнений, включая тромбозы. Эти осложнения могут стать причиной серьезных проблем со здоровьем, таких как язвы, закупорка артерий и нарушения работы сердца, легких или мозга.

Эксперт предупредил, что при обострении в виде тромбоза возникает острая боль в месте образования тромба.

Это важное предупреждение от флеболога Шишкина призвано помочь людям с варикозом принимать необходимые меры для сохранения здоровья весной и летом.