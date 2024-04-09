 

Флеболог Шишкин предупредил о возникающем весной обострении варикоза

09.04.2024, 10:01, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Весеннее ухудшение варикозного расширения вен, о котором предупредил флеболог Андрей Шишкин, может негативно повлиять на состояние вен и вызвать обострение симптомов. Флеболог Шишкин объяснил, что с приходом тепла воздуха весной венам становится сложнее функционировать. Увеличение температуры воздуха приводит к расширению вен, что замедляет кровоток. Этот процесс особенно ощущается у людей с варикозом, где кровоток уже нестабилен. В результате возникают неприятные симптомы, такие как боль, покраснение, отеки и уплотнение вен.

Флеболог подчеркнул, что в случае варикоза лечение необходимо, чтобы избежать опасных осложнений, включая тромбозы. Эти осложнения могут стать причиной серьезных проблем со здоровьем, таких как язвы, закупорка артерий и нарушения работы сердца, легких или мозга.

Эксперт предупредил, что при обострении в виде тромбоза возникает острая боль в месте образования тромба.

Это важное предупреждение от флеболога Шишкина призвано помочь людям с варикозом принимать необходимые меры для сохранения здоровья весной и летом.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.04 / Резкое прекращение поста опасно для поджелудочной железы

09.04 / LG представила в Индии свою новую серию ультрабюджетных мониторов Full HD

09.04 / SamMobile: Samsung выпустила компьютер All-In-One Pro в стиле iMac

09.04 / Отец Агутина раскрыл причину многолетней популярности Пугачевой

09.04 / SamMobile: Samsung Galaxy Z Fold 6 получит антибликовое покрытие экранов

09.04 / В России появились Bluetooth-наушники Soundcore Q20i от Anker за 7000 рублей

09.04 / «Вы забрали у нас айтишников, мы отплатим той же монетой» Лукашенко предложил убежище польским фермерам

09.04 / Никита Ефремов боится заводить детей из-за семейного проклятия

09.04 / Добавим свитер с геометрическим принтом или облегающий топ: идеи создания весенне-летнего образа с разноцветными юбками

09.04 / Священник: Меня похитили тощие инопланетяне с очень длинными пальцами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика