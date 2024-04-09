В России появились Bluetooth-наушники Soundcore Q20i от Anker за 7000 рублей

Компания Anker Innovations представила в РФ свои последние полноразмерные беспроводные наушники Soundcore Q20i, доступные теперь за 7000 рублей. Эти наушники обещают высокое качество звука и комфортное использование.

Специальные 40-мм динамические драйверы обеспечивают точное воспроизведение звука в широком диапазоне от 16 Гц до 40 кГц. Технология BassUp усиливает и подчеркивает низкие частоты, а при использовании кабеля можно наслаждаться качеством Hi-Res Audio. Система гибридного шумоподавления уменьшает фоновый шум до 90%, что позволяет наслаждаться музыкой без отвлечений. Кроме того, в наушниках предусмотрен режим прозрачности, который позволяет оставаться в курсе происходящего вокруг.

Soundcore Q20i поддерживают одновременное подключение к двум устройствам, что облегчает переключение между музыкой, видео и звонками. Благодаря технологии быстрой зарядки, пять минут подключения к источнику электроэнергии обеспечат четыре часа воспроизведения музыки. Полный заряд позволяет слушать музыку до 40 часов с активным шумоподавлением и до 60 часов без него.

Наушники доступны в двух цветах – черном и синем по цене 7000 рублей.

Эти наушники представляют собой отличное сочетание качества звука и удобства использования по привлекательной цене.