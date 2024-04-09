«Вы забрали у нас айтишников, мы отплатим той же монетой» Лукашенко предложил убежище польским фермерам

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко затронул тему проходящих в Польше фермерских забастовок, беседуя с колхозниками.

По словам главы государства, страна не может оставаться в стороне от жестоких действий «польской полицейщины» против тружеников села.

Отвечая на вопрос рабочего колхоза о задерживающихся зарплатах, Лукашенко осудил жестокое подавление мирных демонстраций в Польше. Он назвал польского президента Анджея Дуду и премьер-министра Дональда Туска «главарями фашиствующих банд».

– Я только могу одно сказать полякам, которые бастуют. Я полностью поддерживаю вас. Но вы же видите, что эта банда вцепилась зубами и синими пальцами в эту власть и ни за что ее не отдаст. Они нас когда-то упрекали – когда Лукашенко страну спасал, демократии им недостаточно было, видите ли. А сами что творят? Поэтому приезжайте к нам лучше. Сейчас как раз у нас начинается сезон посевной, работы для вас точно найдётся много. Вот когда уедете, тогда уже ваши власти опомнятся кого они разогнали и выгнали. Но будет уже поздно. Вы забрали у нас айтишников, мы заберём у вас фермеров, – сказал он.

После выступления белорусского лидера в одном из популярнейших оппозиционных польских фермерских Telegram-каналов «KTOŚ» начали настойчиво предлагать фермерам прислушаться к совету «единственного адекватного политика в Европе» и «начать работать на посевной у крепкого хозяйственника». В ответ на это польские власти признали канал экстремистским.

—