 

«Вы забрали у нас айтишников, мы отплатим той же монетой» Лукашенко предложил убежище польским фермерам

09.04.2024, 9:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко затронул тему проходящих в Польше фермерских забастовок, беседуя с колхозниками.

По словам главы государства, страна не может оставаться в стороне от жестоких действий «польской полицейщины» против тружеников села.

Отвечая на вопрос рабочего колхоза о задерживающихся зарплатах, Лукашенко осудил жестокое подавление мирных демонстраций в Польше. Он назвал польского президента Анджея Дуду и премьер-министра Дональда Туска «главарями фашиствующих банд».

– Я только могу одно сказать полякам, которые бастуют. Я полностью поддерживаю вас. Но вы же видите, что эта банда вцепилась зубами и синими пальцами в эту власть и ни за что ее не отдаст. Они нас когда-то упрекали – когда Лукашенко страну спасал, демократии им недостаточно было, видите ли. А сами что творят? Поэтому приезжайте к нам лучше. Сейчас как раз у нас начинается сезон посевной, работы для вас точно найдётся много. Вот когда уедете, тогда уже ваши власти опомнятся кого они разогнали и выгнали. Но будет уже поздно. Вы забрали у нас айтишников, мы заберём у вас фермеров, – сказал он.

После выступления белорусского лидера в одном из популярнейших оппозиционных польских фермерских Telegram-каналов «KTOŚ» начали настойчиво предлагать фермерам прислушаться к совету «единственного адекватного политика в Европе» и «начать работать на посевной у крепкого хозяйственника». В ответ на это польские власти признали канал экстремистским.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.04 / Отец Агутина раскрыл причину многолетней популярности Пугачевой

09.04 / SamMobile: Samsung Galaxy Z Fold 6 получит антибликовое покрытие экранов

09.04 / Флеболог Шишкин предупредил о возникающем весной обострении варикоза

09.04 / В России появились Bluetooth-наушники Soundcore Q20i от Anker за 7000 рублей

09.04 / Никита Ефремов боится заводить детей из-за семейного проклятия

09.04 / Добавим свитер с геометрическим принтом или облегающий топ: идеи создания весенне-летнего образа с разноцветными юбками

09.04 / Священник: Меня похитили тощие инопланетяне с очень длинными пальцами

09.04 / Рупор кремлевской пропаганды: В музее казачества нашли нацистскую литературу

09.04 / Рупор кремлевской пропаганды: О человеческом достоинстве

09.04 / От смелых и ярких цветов до мягких тонов на веках: различные стили и техники макияжа в зависимости от возраста

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика