Уполномоченный по бундесверу – размещение немецкой бригады в Литве создаст огромные бреши в обороне Германии

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Передовая команда бундесвера сегодня отправляется в Прибалтику, чтобы начать подготовку к продолжительному размещению немецкой бригады в Литве, пишет телеканал Das Erste. По словам уполномоченной по делам военнослужащих Евы Хёгль, на это потребуется много сил и денег: концентрируясь на Литве, бундесвер получит много брешей в Германии, которые должны быть залатаны как можно быстрее.

Передовая команда бундесвера сегодня отправляется в Прибалтику. Подразделение должно провести подготовку к продолжительному размещению немецкой бригады в Литве. Она должна укрепить восточный фланг НАТО в связи с российской угрозой. По плану бригада должна быть готова к выполнению обязанностей к 2027 году — тогда нести службу в Литве будут около 5 тыс. человек, входящих в состав бундесвера. Это задача, которая требует многих сил и денежных средств, сказала уполномоченный по бундесверу в Бундестаге Хёгль в утренней программе на канале ARD.

ЕВА ХЁГЛЬ, уполномоченный по делам военнослужащих: Конечно, поначалу это проделывает огромные бреши, потому что вооружение для наших военнослужащих, включая крупную военную технику, пока не предоставлено. Это значит, что сейчас всё будет направляться в Литву, таков план. Однако дыры, которые при этом образуются, должны быть быстро залатаны. Поэтому я сказала, что это будет стоить денег.

Задача ясна: эта бригада должна быть оснащена всем, что ей необходимо, чтобы она была привлекательной, чтобы в неё добровольно пошли достаточно военнослужащих. Это зависит от полного оснащения. И, разумеется, немецкие войска должны быть в полной мере оснащены и в Германии, чтобы проводить обучение и учения, выполнять поставленные задачи и быть в боеготовности.

Дата выхода в эфир 08 апреля 2024 года.

* Комментарий ИноТВ: В Кремле идею развёртывания немецкой бригады в Литве оценивают негативно. «Это продолжение нагнетания напряжённости, создание очагов опасности для нас у наших границ, что требует от нас специальных мер по обеспечению собственной безопасности», — заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.