«Идеальные дни» уборщика туалетов

Рыбинский киноклуб «Современник» представит в ОКЦ в среду, 10 апреля, в 18 часов фильм Вима Вендерса Perfect Days.

«Идеальные дни» – снят немецким режиссёром по сценарию Вендерса и Такумы Такасаки. Картина является совместным производством Японии и Германии. В главной роли уборщика общественных туалетов в Токио снялся Кодзи Якусё.

…Немолодой человек по имени Хираяма (Кодзи Якусё) поддерживает чистоту в токийских санузлах. Вставая рано утром, он поливает домашние растения, по пути на работу слушает рок-классику на аудиокассетах, любит снимать деревья на чёрно-белую плёнку и читать бумажные книжки творцов ХХ века. Стало быть, ностальгирует? Или вслед за автором испытывает, говоря словами поэта, «не по прошлому ностальгию – ностальгию по настоящему»? И что меняют две-три неожиданных встречи в нём самом и в других людях?..

Музыка, которую Хираяма слушает на аудиокассетах, является лейтмотивом фильма. Объясняя выбор героя в отношении конкретных песен, режиссер сказал: «Может быть, он цепляется за прошлое. Но он также немного цепляется за свою молодость, и ему нравится эта музыка. Утром он с точностью выбирает, что будет слушать в этот день. И это не случайно». Вендерс назвал Лу Рида «могучим голосом в фильме», а Нину Симон ― «одним из великих героев моей жизни и некоторых других людей».

Премьера состоялась 23 мая 2023 года на 76-м Каннском кинофестивале, где фильм претендовал на Золотую пальмовую ветвь и получил приз экуменического жюри и награду за лучшую мужскую роль для Кодзи Якусё. «Идеальные дни» были номинированы на 96-й церемонии вручения премии «Оскар» в категории лучший фильм на иностранном языке, став первым фильмом, снятым не японским режиссером и выдвинутым в качестве заявки от Японии.

На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг одобрения 96 процентов на основе 166 рецензий со средней оценкой 8,3 из 10. По мнению критиков сайта, «Захватывающая драма о жизни, во главе которой стоит замечательный Кодзи Якусё. Perfect Days – это тихо парящая жемчужина в замечательной фильмографии режиссёра и соавтора Вима Вендерса». Metacritic, использующий средневзвешенную оценку, поставил фильму 80 баллов из 100, основываясь на данных 37 критиков, что свидетельствует о «в целом благоприятных» отзывах.

Член ФИПРЕССИ Синь Ван назвал этот фильм шедевром жизни Вима Вендерса. Настасья Горбачевская (film.ru) оценила «Идеальные дни» на 8 баллов. По её мнению, это «кино наполненного и осмысленного молчания».

You’re going to reap just what you sow…