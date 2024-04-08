Мнение «аналитика»: О злоключениях русских за границей… Так вот как оно бывает?

Это надо видеть. Эти бесконечные «ножи в спину». Это вероломство даже союзников и сателлитов. Это сжимающееся кольцо врагов…

И вы это увидите. Наглядно. Всего лишь в одной картинке. Под катом, чтобы не травмировать хрупкую психику некоторых. А то и так уже «весеннее обострение» идёт полным ходом.

После отказа национальной платёжной системы Кыргызстана и большинства банков Казахстана обслуживать карты «Мир», стран, готовых продолжать сотрудничество с Россией, практически не осталось. Это подсчитал и показал иноагент The Bell.

Решение кригизов и казахов обусловлено февральскими санкциями #США в отношении НСПК — оператора карт «Мир». Ранее с картами «Мир» перестала работать платежная система Армении. Даже ТАСС вынужден констатировать: полноценно карты «Мир» работают всего в трёх странах мира — Беларуси, тоже находящейся под санкциями, и непризнанных республиках Абхазии и Южной Осетии, живущих «на содержании» российского бюджета. Ещё в шести, по версии ТАСС, карты работают «с ограничениями». Как правило, это значит, что с пластика можно только снимать #деньги в местной валюте в банкоматах одного-двух оставшихся банков. А некоторые страны, которые сначала объявили о запуске работы с картами «Мир», тихо свернули их обслуживание, как, например, Южная Корея. И даже Иран — туда же.

Конечно, это «не смертельно». Немного неудобно для отдыхающих в Турции, для шопящихся в ОАЭ, для торгующих с Китаем. Но в целом 90% россиян это не касается.

Но всё равно ведь — некрасиво получается с «союзничками»?

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