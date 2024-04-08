Свободный пучок, в стиле бохо и хвост из двух кос: модные прически и стрижки в стиле «пастушка» на весну

Одним из самых популярных трендов весны 2024 г. считаются укладки в стиле «пастушка». Делать такие привлекательные «деревенские» прически можно на волосы практически любой длины.

Подходят эти укладки для очень длинных волос, средних или, к примеру, даже для короткого каре. Ниже предлагаем вашему вниманию разные варианты создания причесок в стиле «пастушка».

Свободной пучок для густых волос

К примеру, весной 2024 г. для густых волос можно выбрать себе прическу небрежный пучок. Выглядит такая укладка так, будто бы она очень удобна для езды на лошади. Это и придает ей стильный «деревенский» вид. Чтобы сделать пучок небрежным, можно просто немного подтянуть некоторые пряди, придав волосам объема. Также с небрежным пучком хорошо сочетаются оставленные свободными пряди, обрамляющие лицо.

Мягкий низкий хвост

Мягкий низкий хвост — также укладка в стиле «пастушка», хорошо подходящая для весны 2024 года. Такая прическа в нынешнем сезоне, по мнению стилистов, отлично подойдет как для повседневной носки, так и для какого-нибудь праздничного мероприятия. В особенности модным в этом сезоне считается вариант, когда хвост закрепляется резинкой вместе с прядью волос. Сделать такую укладку будет совершенно несложно.

Распущенная прическа со слоями

Распущенная прическа со слоями в стиле «пастушка» отлично подойдет для любительниц текстурированных укладок. Выбрав для себя такую стрижку, стоит попросить парикмахера, чтобы он сделал в прическе среднее количество слоев.

«Пастушка» на кудрявые волосы

Очень хорошо прически в «деревенском» стиле подходят не только для прямых, но и для кудрявых волос. В этом случае стоит повнимательнее выбирать оттенок для окрашивания. Считается, что с «деревенскими» прическами на кудрявых волосах лучше всего сочетаются пепельный цвет и чайно-молочный. При желании в прическе можно сочетать оба этих оттенка.

Слои и бронза

На прямых волосах слоистые прически в стиле «пастушка», по мнению стилистов, идеально сочетаются с бронзовым цветом. Такая стрижка очень хорошо подойдет для повседневной носки. Прическа неплохо будет смотреться как на густых волосах, так и на тонких.

Хвост из двух кос

Конечно, очень стильно и «по-деревенски» в укладках весной 2024 г. будут смотреться косы. К примеру, обладательнице густых волос отличной идеей будет дополнить свой образ симпатичной двойной косичкой. Затратив минимум усилий, в этом случае можно получить стильную прическу с ноткой изысканности.

Длина по ключицы

Также отлично под стиль «пастушка» подходят стрижки, сделанные на основе длинного каре. Волосы длиной по ключицы в этом случае можно сочетать с «деревенской» челкой-шторкой. Такая прическа, помимо всего прочего, дает максимальный простор в плане укладок.

Стрижка бритвой

Женские стрижки бритвой считаются очень модными в этом году. Такие стрижки выполняются парикмахерами с помощью лезвия. Техника позволяет создавать очень креативные образы, поскольку бритва позволяет придавать волосам пышность и объем. Используя этот способ, можно создавать очень красивые прически в «деревенском» стиле.

Тонкие слоистые стрижки

Очень стильный образ в нынешнем сезоне можно создать, выбрав для себя длинную прическу с тонкими слоями. Считается, что в 2024 г. такие стрижки должны создавать мягкое обрамление вокруг лица. Также для прически с тонкими слоями стоит выбрать в качестве окрашивания тонкое же мелирование. Такая прическа будет смотреться очень «по-деревенски».

Рыжие небрежные локоны

На весну 2024 г. можно также выбрать и рыжий цвет волос. При правильном подходе к делу рыжие оттенки всегда смотрятся очень «по-деревенски». В особенности хорошо этот цвет подходит к длинным кудрявым волосам, небрежно уложенным.

Длинный темный боб

Еще одна стрижка, отлично подходящая для стиля «пастушка» – длинный темный боб. Такие прически не выходят из моды вот уже несколько лет. К их безусловным преимуществам относят универсальность и простоту в уходе. В 2024 г. стилисты рекомендуют добавлять к длинному темному бобу по нескольку карамельных прядей.

Прямой пробор и медные оттенки

Очень модно в 2024 г. будет также разделять волосы прямым пробором. Такой способ укладки может сделать «деревенской» прическу на волосах любой длины. Но лучше всего прямой пробор, как считают стилисты, весной этого года подойдет для длинных волос. Окрасить волосы при выборе такой укладки стоит в медный цвет.

Пляжные локоны

Разумеется, вполне «по-деревенски» могут выглядеть и мягкие пляжные локоны. Такие прически считаются очень модными уже несколько лет. Чтобы сделать стрижку еще более «деревенской», для окрашивания можно выбрать несколько медных оттенков.

Две косы

Тем, кто хочет сделать в образе акцент именно на модную прическу в стиле «пастушка», стоит сделать укладку в виде двух скандинавских кос, заплетенных до середины головы. Такой вариант прически, безусловно, будет привлекать к себе внимание.

Средняя длина с челкой

Неплохо, по мнению стилистов, для весны этого года также подходят легкие слоистые стрижки на волосы средней длины. К такой прическе обязательно нужно добавить обрамляющую лицо и подчеркивающую глаза челку.

Текстурированный конский хвост

По словам стилистов, главное в прическах в стиле «пастушка» – это всегда объем. Объем при желании можно создать, к примеру, сделав укладку в виде текстурированного высокого конского хвоста. Такая прическа считается универсальной, поскольку хорошо подходит как на каждый день, так и для торжественных мероприятий.

Взъерошенные пряди до плеч

Образ девочки-пастушки несложно создать, уложив волосы в виде слегка взъерошенных прядей. Такая прическа идеально подойдет для волос средней длины.

Небрежная прическа с хвостом

Такая укладка в этом году хорошо подходит к «ковбойским» образам с использованием джинсовых вещей. Хвост в этом случае делается только на половину волос и от половины их длины.

Романтические волны в стиле бохо

Прическа с романтичными волнами в стиле бохо буквально излучает «пастушьи» флюиды. Легкие локоны с замысловатым плетением создадут беспроигрышный образ.

Высокий пучок и мягкие волны

Стильно в 2024 г. будут выглядеть и высокие пучки на половину волос. Такую укладку очень модно сочетать с мягкими локонами на длинные волосы.