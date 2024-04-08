 

Для круглого подойдут подвесные, а в форме сердца – расширяющиеся книзу: выбираем серьги по форме лица

08.04.2024, 22:40, Разное
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Как утверждают стилисты, женщинам, которые стремятся к созданию гармоничного образа, помимо прочего, необходимо учитывать, какая у них форма лица. Ведь она играет роль при выборе прически, солнцезащитных очков, а также сережек. Если подбирать стрижку и аксессуары грамотно, можно подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки. Вот как выбрать серьги, идеально подходящие вашему лицу.

Овальное лицо

Как правило, женщинам с овальной формой лица легче всего подобрать серьги. Благодаря его симметричности оно имеет большое преимущество. На снимке слева мы видим пример такой формы лица у Блейк Лавли, американской актрисы и фотомодели. К такой форме подходят практически любые сережки. Но есть прием, с помощью которого можно еще больше подчеркнуть естественную красоту. Для этого следует выбирать кольца небольшого и среднего размера.

Круглое лицо

Типичным признаком круглого лица, как у Мэнди Мур, американской актрисы и певицы (фото слева), являются пухлые щеки и относительно небольшой подбородок. Но если грамотно подойти к подбору аксессуаров, то можно скорректировать эти параметры и оптически вытянуть лицо. Лучшим вариантом в такой ситуации будут длинные серьги-подвески.

Квадратное лицо

Квадратное лицо имеет свои характерные особенности, которые также можно скорректировать визуально, если знать один секрет. Там, где есть резкие черты, их нужно нивелировать использованием округлостей. Поэтому в случае с квадратным лицом стилисты рекомендуют носить круглые массивные серьги. Это могут быть как классические сережки, так и те, которые украшены какими-то узорами или дополнены вкраплением камешков. В качестве примера можно привести левое фото, на котором изображена Марго Робби, австралийская актриса и продюсер.

Лицо в форме сердца

Лицо в форме сердца, как у американской актрисы Риз Уизерспун на фотографии слева, отличается выгнутыми скулами и узким, выступающим подбородком. К такому типу лица больше всего подойдут сдержанные жемчужные серьги, а также висячие серьги, расширяющиеся книзу.


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