 

Обозреватель Times – НАТО переоценивает свою мощь — альянс даже не в силах защитить Украину

08.04.2024, 21:38, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Через 75 лет после основания, НАТО не в состоянии помочь не только Украине, но и входящим в альянс странам в случае начала войны с Россией, предупреждает обозреватель The Times Эдвард Лукас. По словам Лукаса, сейчас альянс продолжает делать лишь громкие, но пустые заявления и жесты.


AP

По случаю 75-летия НАТО в Лондоне на улице Мэлл, связывающей Букингемский дворец с Трафальгарской площадью, вывешены флаги всех 30 членов альянса. Как отмечает обозреватель The Times Эдвард Лукас, эта экспозиция как нельзя лучше отображает худшую привычку НАТО — громкие, но пустые заявления и жесты.

По словам Лукаса, экспозиция, конечно, зрелище приятное, но она никак не может помочь Украине в её военных усилиях против России. Более того, в то время, как всё снаряжение и все средства должны отправляться именно в Киев, НАТО проводит крупнейшие со времен холодной войны учения Steadfast Defender («Стойкий защитник»).
 
По словам обозревателя, через 75 лет после основания Североатлантический альянс находится «в полном беспорядке и не имеет представления о своём будущем». НАТО не в состоянии помочь не только Украине, но и входящим в альянс странам в случае начала войны с Россией.

Дело в том, что у НАТО целый ряд проблем. Так, в командной структуре НАТО царит беспорядок, запасы вооружения невелики, инфраструктура неадекватна, логистика непрочна, и само оборудование устарело. Обещания о создании сил быстрого реагирования, по мнению Лукаса, также отражают чрезвычайно оптимистичные предположения.

Не меньшей проблемой является неадекватность планирования. Сейчас подход НАТО к конфликту с Россией основан на устаревшем, самодовольном мышлении: любая война будет короткой, всего одна-две недели, потому что технологическое превосходство Запада позволит ему нанести сокрушительные удары по России, а страх перед американским ядерным оружием предотвратит ответный удар. Эти расчёты не только недооценивают возможности России, но и переоценивают возможности Запада.

На бумаге НАТО планирует устранить многие из недостатков к 2030 году. Однако альянс должен «сделать гораздо больше и гораздо быстрее», призывает обозреватель в своей статья для The Times.


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