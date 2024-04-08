С V-образным вырезом, крестьянское и с оборками на талии: модели длинных платьев для полных девушек

Полное тело не преграда для создания стильного образа. Одним из видов одежды, который можно адаптировать для людей с пышными формами, является длинное платье. Существует множество моделей длинных платьев для полных девушек, которые помогут им выглядеть стройнее. Вы можете выбрать модель, которая подходит именно вам.

Двухцветное платье с поясом

Это платье сочетает в себе однотонную черную ткань справа и темно-бордовую ткань с рисунком слева. Из деталей в этом платье используется обычный рубашечный воротник и короткие рукава-буфы. Кроме того, подол этого предмета одежды имеет разрез посередине, что делает его еще более привлекательным.

Шифоновое платье с V-образным вырезом

Шифон часто используется в качестве материала в платьях для полных женщин, так как он очень легкий и создаваемые им складки выглядят роскошно. Это приталенное платье с расклешенной юбкой, которая доходит до пят. Рукава также расклешенные, что позволяет свободно двигаться. Глубокий V-образный вырез украшает этот фасон и придает фигуре стройности.

Платье с косой кокеткой и рукавами-колокольчиками

Это платье похоже на предыдущее, однако у него есть одно отличие — это кокетка, которая скроена так, что создается впечатление запаха. Чтобы фигура выглядела стройнее, рекомендуется сделать пояс на талии и выбрать длину макси. Удачным дополнением к образу будут легкие босоножки на тонком каблучке.

Платье на бретелях с широким воланом

В отличие от других приталенных моделей с расклешенным низом, платье на снимке слева имеет тонкие бретели и широкий волан короткой накидкой, который закрывает грудь и руки вверху. Платье выполнено из струящегося шифона, который позволяет замаскировать пышные формы. Кроме того, есть дополнение в виде разреза спереди, доходящего до бедра, что делает женщину визуально выше.

Крестьянское платье с разрезом спереди

По мнению стилистов, разрез сбоку на длинном платье для полных девушек является весьма выигрышной деталью. Вполне удачно он смотрится и на крестьянском платье с рукавами-буфами, которые доходят до локтя. Оно имеет А-силуэт с короткой кокеткой в виде лифа и выигрышно открывает декольте. Все эти детали визуально вытягивают шею и фигуру в целом.

Расклешенное платье с воротником-черепахой

Если вы хотите надеть платье с рисунком, выберите мелкий принт, например цветочный, чтобы не выглядеть полнее, чем вы есть на самом деле. Если придерживаться этих рекомендаций, то можно себе позволить расклешенное платье с рисунком и с высоким воротником. При этом верх полуприлегающий, а расширение идет от талии вниз. Рукава у этой модели длинные и пышные, а высокий воротник закрывает шею. Внизу юбка дополнена пышной оборкой, что делает платье более привлекательным.

Платье с оборками на талии и рукавами епископа

Складки, расположенные в районе талии, способствуют тому, что фигура будет казаться стройнее. Этому способствует и широкий пояс, который мы видим у платья на правом снимке. Более интересным его делают шикарные рукава епископа. Это длинные рукава, расширяющиеся от проймы вниз до локтя, а затем сужающиеся и собранные на запястье в манжету. Это фиолетовое платье будет хорошо сочетаться с роскошными аксессуарами.

Платье с открытыми плечами и разрезом

Следующая модель длинного платья для полных девушек, представленная на фото слева, характеризуется большим вырезом, который обнажает плечи. А полные руки прикрывают рукава-фонарики. Это платье, как и предыдущие, приталенное сверху и расклешенное внизу. Здесь используется все тот же беспроигрышный вариант для удлинения силуэта — это боковой разрез.

Платье А-силуэта с воздушными рукавами

Черное платье на правом снимке, доходящее до щиколоток, смотрелось бы довольно строго, поскольку сшито из плотного материала и смотрится структурированно, если бы не воздушное дополнение в виде кокетки и пышных рукавов из прозрачного материала. В таком платье вы будете выглядеть элегантно и роскошно.

Прямое платье с струящимися рукавами-накидками

Следующая модель длинного платья для полных — это прямое платье с рукавами-накидками, закрывающими плечи. Это платье имеет прямой крой и доходит до кончиков пальцев на ногах. У него V-образный вырез. Такой фасон может стать отличным вариантом для наряда подружки невесты на свадьбе.

Расклешенное платье с бантами

Если вы хотите придать визуальной стройности вашему телу, попробуйте надеть платье в горошек. То, что мы видим на фотографии справа, имеет облегающий крой сверху и расклешенный снизу, а также банты на воротнике и талии. Образ дополнен рукавами-баллонами со складками на запястьях. Рукава должны быть достаточно длинными, чтобы закрывать руки. Если вы хотите создать роскошный лук, носите платье с золотыми аксессуарами.

Платье с прямоугольным вырезом и рюшами

Еще один оптимальный вариант для полных девушек — это платье ярко-зеленого цвета. Этот цвет подходит к любому оттенку кожи. Сюда подойдет глубокий прямоугольный вырез, открывающий шею и делающий ее визуально стройнее. Это платье украшают рукава-фонарики с рюшами и широкая оборка снизу.

Платье в клетку с пышными рукавами

Если вы ищете длинное платье с рисунком, обратите внимание на мотивы, которые помогут визуально сделать вашу фигуру стройнее. Например, мотив тартана, состоящий из маленьких квадратов, как на платье на фото справа. Платье в шотландскую клетку с воротником-стойкой и длинными пышными рукавами может стать отличным выбором. Такие рукава помогут замаскировать полные руки, что сделает вас более уверенной в себе.

Платье с объемными рукавами и V-образным вырезом

Это платье с объемными рукавами, которое предназначено для полных женщин, чтобы визуально сделать их стройнее, выделяется среди других своим рисунком. Это леопардовый принт на темно-бирюзовом фоне. Благодаря этой расцветке фигура выглядит более стройной. Этому помогает и V-образный вырез, и акцент на талии в виде пояса. Не забудьте дополнить его нейтральными аксессуарами, чтобы образ не получился вычурным.

Расклешенное платье на пуговицах

Полным девушкам подойдут и яркие расцветки, например, как на этом приталенном желтом платье с пуговицами. Оно, как и предыдущие модели, расширяются книзу. А пуговицы спереди по всей длине придают ему стильности. Широкая юбка делает его более комфортным, не мешающим движениям.