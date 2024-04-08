Мнение «аналитика»: О признанной победе России… Украинский главком врать не станет?

Новый главком Сузопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк недоумевает. Мол, как же так: два года назад, когда российские военные были под Киевом, украинские военкомы не испытывали проблем с добровольцами. Хотя воевать приходилось чуть ли не голыми руками. А теперь, когда у ВСУ появилось западное вооружение, отцы-командиры нарастили боевой опыт, а весь мир — мысленно с Украиной, за новыми рекрутами сотрудники ТЦК буквально гоняются и не всегда успешно.

Что же случилось?

Почему спустя два года непрерывных перемог, о которых по всей стране трубят из каждого утюга, многие тысячи украинцев стараются правдами и неправдами «ухилять» от почётной обязанности защищать Родину? Почему они предпочитают холодные воды Тисы прекрасно оборудованным «учебкам», где заботливые ветераны боевых действий всего за месяц подготовят будущих «водителей и поваров» по лучшим в мире натовским стандартам?

У Александра Павлюка на это свой ответ. По-военному чёткий. Во всём виновата #Россия. Она не только ежедневно кошмарит мужественных «воинов света» многотонными УПАБами, превращающими в щебень железобетонные ДОТы, но и распространяет «фейки» о силовой мобилизации. Которые все, как есть, сняты в павильонах Мосфильма и через агентуру вброшены в сети. А так-то сотрудники ТЦК, покупающие себе виллы в испаниях и на Лазурном берегу, даже мухи не обидят. И чего это их чураются, как чумных?

Забавно, да?

Полтора года назад именно Украина разгоняла фейк-ньюс о российской частичной мобилизации. О том, как якобы неподготовленных мобилизованных сходу бросают в бой, и как они толпами сдаются в плен. Тогдашний министр обороны Алексей Резников в январе 2023 года честью клялся, что Владимир #Путин вот-вот объявит новый массовый призыв в армию и призывал россиян «бегите, глупцы!». Да и сейчас полулегитимный украинский президент Владимир Зеленский готов использовать эти тухлые вбросы.

А выходит, за что Киев боролся, на то и напоролся. Бумеранг вернулся. Украинская #армия страдает от жестокого дефицита личного состава, закон о мобилизации буксует в Раде, а «ухилянты» исчисляются сотнями тысяч. Вот только…

Причём тут #Россия?

Разве не сама #жизнь сломала все нарративы официального Киева?

И разве так трудно признать киевским властям, что облажались они буквально во всём?

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