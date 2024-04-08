Начальники поездов РЖД получили право крестить родившихся в пути детей

Начальники поездов дальнего следования Российских железных дорог получили право крестить детей, родившихся в пути. Те из них, кто ещё не имеет священнического сана, смогут пройти онлайн-инструктаж, рассказали в прес-службе управления РЖД на транспорте.

Роды у

пассажирок в вагонах поездов – не редкая, но всякий раз чрезвычайная ситуация. Перегоны

между станциями велики и не всегда роженицу можно вовремя передать бригаде

скорой помощи. Проблема с родовспоможением остро не стоит, ведь среди пассажиров как правило удаётся найти врача, фельдшера или хотя бы того, кто читал о родах в интернете. Но священники реже

путешествуют поездами, поэтому новорожденный остаётся наедине с Сатаной, который исторически особенно силён на железной дороге.

«Нахождение в

вагоне некрещёного младенца может создавать духовную опасность для пассажиров,

железнодорожников и подвижного состава. Единственный способ эту опасность

нейтрализовать – крещение. Поскольку главный человек в составе – начальник

поезда, у него широкие полномочия, эта функция возлагается на него», – пояснили в Дистанции духовно-нравственного воспитания Октябрьской железной дороги.

Начальники

поездов не очень рады новым обязанностям – во-первых, им не будут доплачивать

за эту работу, во-вторых, утварь для крещения надо где-то хранить и нести за

неё материальную ответственность, а в-третьих, многие железнодорожники не

принадлежат к православному вероисповеданию и им сложно учить тексты на

церковно-славянском языке. Тем не менее, эксперимент уже запущен.

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