Начальники поездов РЖД получили право крестить родившихся в пути детей
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Начальники поездов дальнего следования Российских железных дорог получили право крестить детей, родившихся в пути. Те из них, кто ещё не имеет священнического сана, смогут пройти онлайн-инструктаж, рассказали в прес-службе управления РЖД на транспорте.
Роды у
пассажирок в вагонах поездов – не редкая, но всякий раз чрезвычайная ситуация. Перегоны
между станциями велики и не всегда роженицу можно вовремя передать бригаде
скорой помощи. Проблема с родовспоможением остро не стоит, ведь среди пассажиров как правило удаётся найти врача, фельдшера или хотя бы того, кто читал о родах в интернете. Но священники реже
путешествуют поездами, поэтому новорожденный остаётся наедине с Сатаной, который исторически особенно силён на железной дороге.
«Нахождение в
вагоне некрещёного младенца может создавать духовную опасность для пассажиров,
железнодорожников и подвижного состава. Единственный способ эту опасность
нейтрализовать – крещение. Поскольку главный человек в составе – начальник
поезда, у него широкие полномочия, эта функция возлагается на него», – пояснили в Дистанции духовно-нравственного воспитания Октябрьской железной дороги.
Начальники
поездов не очень рады новым обязанностям – во-первых, им не будут доплачивать
за эту работу, во-вторых, утварь для крещения надо где-то хранить и нести за
неё материальную ответственность, а в-третьих, многие железнодорожники не
принадлежат к православному вероисповеданию и им сложно учить тексты на
церковно-славянском языке. Тем не менее, эксперимент уже запущен.
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