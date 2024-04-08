Врач Улакина назвала лучшие продукты для улучшения потенции
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Российский врач Ольга Уланкина поделилась списком продуктов, способствующих улучшению потенции и сексуального здоровья.
Уланкина посоветовала включить в рацион жирную рыбу, мясо, апельсины, яйца. Эти продукты могут помочь повысить потенцию. Темный шоколад способствует синтезу тестостерона и улучшает сексуальное влечение. Зелень поддерживает высокий уровень потенции.
Орехи и семечки, особенно тыквенные, положительно влияют на работу половых желез и мужское здоровье. Сообщается, что Морепродукты усиливают либидо.
Авокадо богато здоровыми жирами и витаминами, способствует улучшению кровообращения. Гранатовый сок – источник антиоксидантов, улучшает кровообращение и снижает воспаление.
Чеснок обладает антибактериальными и антигипертензивными свойствами, полезен для сердца и кровеносных сосудов. Семена льна содержат омега-3 жирные кислоты, улучшающие кровообращение и снижающие воспаление.
Кроме того, важно вести активный образ жизни, следить за питанием, избегать стресса и обсуждать любые проблемы с потенцией или сексуальным здоровьем со специалистом.
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