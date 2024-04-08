Врач Улакина назвала лучшие продукты для улучшения потенции

Российский врач Ольга Уланкина поделилась списком продуктов, способствующих улучшению потенции и сексуального здоровья.

Уланкина посоветовала включить в рацион жирную рыбу, мясо, апельсины, яйца. Эти продукты могут помочь повысить потенцию. Темный шоколад способствует синтезу тестостерона и улучшает сексуальное влечение. Зелень поддерживает высокий уровень потенции.

Орехи и семечки, особенно тыквенные, положительно влияют на работу половых желез и мужское здоровье. Сообщается, что Морепродукты усиливают либидо.

Авокадо богато здоровыми жирами и витаминами, способствует улучшению кровообращения. Гранатовый сок – источник антиоксидантов, улучшает кровообращение и снижает воспаление.

Чеснок обладает антибактериальными и антигипертензивными свойствами, полезен для сердца и кровеносных сосудов. Семена льна содержат омега-3 жирные кислоты, улучшающие кровообращение и снижающие воспаление.

Кроме того, важно вести активный образ жизни, следить за питанием, избегать стресса и обсуждать любые проблемы с потенцией или сексуальным здоровьем со специалистом.